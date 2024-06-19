https://ria.ru/20240619/fas-1953968028.html

ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети

ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети - РИА Новости, 19.06.2024

ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает распространить антимонопольное регулирование на социальные сети, поисковые сети, а также... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:03

2024-06-19T14:03

2024-06-19T14:03

технологии

россия

максим шаскольский

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает распространить антимонопольное регулирование на социальные сети, поисковые сети, а также видеохостинговые платформы, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский. "Регулирование не должно быть фрагментарным, оно должно быть полноценным для всех цифровых рынков. И будет правильным в законе также определить критерии для нетранзакционых платформ, таких как социальные сети, поисковые сети, видеохостинговые платформы", - заявил он в ходе пленарной сессии в рамках "Антимонопольного форума 2024". При этом, говоря про маркетплейсы, Шаскольский отметил, что ФАС не поддерживает установку полностью бесплатных возвратов на них. "Звучат предложения о том, что должен быть бесплатный возврат товаров. Мы не поддерживаем бесплатный возврат, потому что эти возвраты используются отдельными участниками рынка для воздействия на конкурентов", - добавил он.

https://ria.ru/20230918/fas-1896945902.html

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технологии, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)