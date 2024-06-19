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ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети
ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети - РИА Новости, 19.06.2024
ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает распространить антимонопольное регулирование на социальные сети, поисковые сети, а также... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:03
2024-06-19T14:03
2024-06-19T14:03
технологии
россия
максим шаскольский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает распространить антимонопольное регулирование на социальные сети, поисковые сети, а также видеохостинговые платформы, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский. "Регулирование не должно быть фрагментарным, оно должно быть полноценным для всех цифровых рынков. И будет правильным в законе также определить критерии для нетранзакционых платформ, таких как социальные сети, поисковые сети, видеохостинговые платформы", - заявил он в ходе пленарной сессии в рамках "Антимонопольного форума 2024". При этом, говоря про маркетплейсы, Шаскольский отметил, что ФАС не поддерживает установку полностью бесплатных возвратов на них. "Звучат предложения о том, что должен быть бесплатный возврат товаров. Мы не поддерживаем бесплатный возврат, потому что эти возвраты используются отдельными участниками рынка для воздействия на конкурентов", - добавил он.
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технологии, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Технологии, Россия, Максим Шаскольский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС предложила распространить антимонопольное регулирование на соцсети
ФАС: надо распространить антимонопольное регулирование на соцсети и поисковики
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает распространить антимонопольное регулирование на социальные сети, поисковые сети, а также видеохостинговые платформы, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский.
«
"Регулирование не должно быть фрагментарным, оно должно быть полноценным для всех цифровых рынков. И будет правильным в законе также определить критерии для нетранзакционых платформ, таких как социальные сети, поисковые сети, видеохостинговые платформы", - заявил он в ходе пленарной сессии в рамках "Антимонопольного форума 2024".
При этом, говоря про маркетплейсы, Шаскольский отметил, что ФАС не поддерживает установку полностью бесплатных возвратов на них.
"Звучат предложения о том, что должен быть бесплатный возврат товаров. Мы не поддерживаем бесплатный возврат, потому что эти возвраты используются отдельными участниками рынка для воздействия на конкурентов", - добавил он.