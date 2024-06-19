https://ria.ru/20240619/falkov-1953946653.html
Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы
Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы - РИА Новости, 19.06.2024
Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы
Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом, отказ от Болонской системы никак на это не повлияет, заявил министр науки и высшего образования РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:06
2024-06-19T13:06
2024-06-19T13:35
общество
россия
валерий фальков
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом, отказ от Болонской системы никак на это не повлияет, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков "Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом. Это никоим образом не связано с Болонской системой. Она никаких дополнительных гарантий выпускникам российских вузов с точки зрения признания дипломов не давала", - сказал Фальков на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240518/diplomy-1946843589.html
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общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента
Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы
Фальков: отказ от Болонской системы не повлияет на признание дипломов за рубежом