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Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы - РИА Новости, 19.06.2024
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13:06 19.06.2024 (обновлено: 13:35 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/falkov-1953946653.html
Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы
Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы - РИА Новости, 19.06.2024
Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы
Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом, отказ от Болонской системы никак на это не повлияет, заявил министр науки и высшего образования РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:06
2024-06-19T13:35
общество
россия
валерий фальков
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом, отказ от Болонской системы никак на это не повлияет, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков "Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом. Это никоим образом не связано с Болонской системой. Она никаких дополнительных гарантий выпускникам российских вузов с точки зрения признания дипломов не давала", - сказал Фальков на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента
Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы

Фальков: отказ от Болонской системы не повлияет на признание дипломов за рубежом

© Depositphotos.com / unguryanuВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Depositphotos.com / unguryanu
Выпускники университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом, отказ от Болонской системы никак на это не повлияет, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
"Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом. Это никоим образом не связано с Болонской системой. Она никаких дополнительных гарантий выпускникам российских вузов с точки зрения признания дипломов не давала", - сказал Фальков на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Вход в здание Министерства образования и науки России - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Дипломы бакалавров будут признавать наравне с дипломами нового образца
18 мая, 09:10
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковНавигатор абитуриента
 
 
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