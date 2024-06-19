https://ria.ru/20240619/falkov-1953946653.html

Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы

Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы - РИА Новости, 19.06.2024

Минобрнауки рассказало о последствиях отказа от Болонской системы

Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом, отказ от Болонской системы никак на это не повлияет, заявил министр науки и высшего образования РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:06

2024-06-19T13:06

2024-06-19T13:35

общество

россия

валерий фальков

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745633588_0:143:3009:1835_1920x0_80_0_0_14ebb4f6629dc0744ff4ade398c2f1ed.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом, отказ от Болонской системы никак на это не повлияет, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков "Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом. Это никоим образом не связано с Болонской системой. Она никаких дополнительных гарантий выпускникам российских вузов с точки зрения признания дипломов не давала", - сказал Фальков на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240518/diplomy-1946843589.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента