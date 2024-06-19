https://ria.ru/20240619/f-16-1953925381.html

Советник Байдена заявил о размещении истребителей F-16 на Украине

Советник Байдена заявил о размещении истребителей F-16 на Украине - РИА Новости, 19.06.2024

Советник Байдена заявил о размещении истребителей F-16 на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала PBS о том, что истребители F-16 будут размещены на Украине. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:19

2024-06-19T12:19

2024-06-19T12:20

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала PBS о том, что истребители F-16 будут размещены на Украине. "План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент (США Джо Байден) и... Зеленский, этот момент подтверждается", - заявил Салливан. США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в Аризоне проходят 12 украинских пилотов. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948025133.html

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, нидерланды, джейк салливан, джо байден, аджа лябиб, нато, f-16