https://ria.ru/20240619/evrosoyuz-1953847258.html

ЕС нарастил закупки украинского зерна

ЕС нарастил закупки украинского зерна - РИА Новости, 19.06.2024

ЕС нарастил закупки украинского зерна

Евросоюз, несмотря на недовольство собственных фермеров, вновь начал наращивать закупки зерна на Украине - импорт в апреле составил 1,76 миллиона тонн после... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:20

2024-06-19T05:20

2024-06-19T05:20

украина

европа

нидерланды

в мире

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Евросоюз, несмотря на недовольство собственных фермеров, вновь начал наращивать закупки зерна на Украине - импорт в апреле составил 1,76 миллиона тонн после снижения объемов на протяжении двух месяцев, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. Массовый характер недовольство стало приобретать к концу прошлого года: повышение стоимости топлива и удобрений, а также обвал цен на фермерскую продукцию из-за ввоза украинских товаров привели к распространению недовольства на 12 государств. Объединение в феврале этого года впервые с начала массовых фермерских протестов сократило закупки украинского зерна - в конце зимы его импорт упал на 21%, до 2 миллионов тонн с 2,5 миллиона тонн месяцем ранее. В марте он просел еще на 16,9% - до 1,69 миллиона тонн, а уже в апреле вновь перешел к росту. Сильнее всего по сравнению с мартом закупки нарастили Болгария - сразу в 13 раз, до 3,2 тысячи тонн, Эстония (в 3 раза, до 256 тонн) и Польша (также в 3 раза, до 5,2 тысячи тонн). При этом почти половина участников союза, точнее 11 из 27 государств, сократили закупки зерна на Украине по сравнению с прошлым месяцем. Сильнее всего - Чехия (в 15 раз, до 539 тонн), Латвия (в 12 раз, до 111 тонн), Румыния (в 4 раза, до 167 тонн) и Дания (также в 4 раза, до 2 тысяч тонн).

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

украина

европа

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, нидерланды, в мире, евросоюз