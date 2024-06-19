https://ria.ru/20240619/evrosoyuz-1953847258.html
ЕС нарастил закупки украинского зерна
ЕС нарастил закупки украинского зерна - РИА Новости, 19.06.2024
ЕС нарастил закупки украинского зерна
Евросоюз, несмотря на недовольство собственных фермеров, вновь начал наращивать закупки зерна на Украине - импорт в апреле составил 1,76 миллиона тонн после... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:20
2024-06-19T05:20
2024-06-19T05:20
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Евросоюз, несмотря на недовольство собственных фермеров, вновь начал наращивать закупки зерна на Украине - импорт в апреле составил 1,76 миллиона тонн после снижения объемов на протяжении двух месяцев, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. Массовый характер недовольство стало приобретать к концу прошлого года: повышение стоимости топлива и удобрений, а также обвал цен на фермерскую продукцию из-за ввоза украинских товаров привели к распространению недовольства на 12 государств. Объединение в феврале этого года впервые с начала массовых фермерских протестов сократило закупки украинского зерна - в конце зимы его импорт упал на 21%, до 2 миллионов тонн с 2,5 миллиона тонн месяцем ранее. В марте он просел еще на 16,9% - до 1,69 миллиона тонн, а уже в апреле вновь перешел к росту. Сильнее всего по сравнению с мартом закупки нарастили Болгария - сразу в 13 раз, до 3,2 тысячи тонн, Эстония (в 3 раза, до 256 тонн) и Польша (также в 3 раза, до 5,2 тысячи тонн). При этом почти половина участников союза, точнее 11 из 27 государств, сократили закупки зерна на Украине по сравнению с прошлым месяцем. Сильнее всего - Чехия (в 15 раз, до 539 тонн), Латвия (в 12 раз, до 111 тонн), Румыния (в 4 раза, до 167 тонн) и Дания (также в 4 раза, до 2 тысяч тонн).
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html
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украина, европа, нидерланды, в мире, евросоюз
Украина, Европа, Нидерланды, В мире, Евросоюз
ЕС нарастил закупки украинского зерна
Евросоюз нарастил закупки зерна на Украине, несмотря на недовольство фермеров