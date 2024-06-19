https://ria.ru/20240619/estoniya-1953874147.html

В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину

В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину - РИА Новости, 19.06.2024

В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину

Посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:50

2024-06-19T09:50

2024-06-19T09:50

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нато

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины. "Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия", - заявила Кольк, отвечая на вопрос агентства РБК-Украина о позиции Эстонии по вопросу отправки западных и, в частности, эстонских войск на Украину. Она отметила, что минобороны Эстонии обсуждает этот вопрос в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом. При этом добавила, что по мнению военного руководства Эстонии "нет ничего не возможного". Кольк также напомнила, что украинские инструктора проходили подготовку в Эстонии. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур 29 мая заявлял, что в Евросоюзе пока не предвидится совместное решение об отправке военных на Украину, так как ряд стран блока выступают против этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240618/orban-1953733702.html

https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html

эстония

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эстония, украина, россия, ханно певкур, дмитрий песков, эммануэль макрон, рбк (медиагруппа), нато