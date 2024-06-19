Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/estoniya-1953874147.html
В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину
В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину - РИА Новости, 19.06.2024
В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину
Посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:50
2024-06-19T09:50
эстония
украина
россия
ханно певкур
дмитрий песков
эммануэль макрон
рбк (медиагруппа)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_1beb7f660946c6d1c17684109dc392ee.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины. "Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия", - заявила Кольк, отвечая на вопрос агентства РБК-Украина о позиции Эстонии по вопросу отправки западных и, в частности, эстонских войск на Украину. Она отметила, что минобороны Эстонии обсуждает этот вопрос в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом. При этом добавила, что по мнению военного руководства Эстонии "нет ничего не возможного". Кольк также напомнила, что украинские инструктора проходили подготовку в Эстонии. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур 29 мая заявлял, что в Евросоюзе пока не предвидится совместное решение об отправке военных на Украину, так как ряд стран блока выступают против этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240618/orban-1953733702.html
https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html
эстония
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_5a2b4c90407f290fd76c865c4e0a8cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, украина, россия, ханно певкур, дмитрий песков, эммануэль макрон, рбк (медиагруппа), нато
Эстония, Украина, Россия, Ханно Певкур, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, РБК (медиагруппа), НАТО
В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину

Посол Кольк: Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на Украину

© Pixabay / Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Pixabay / Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины.
«
"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия", - заявила Кольк, отвечая на вопрос агентства РБК-Украина о позиции Эстонии по вопросу отправки западных и, в частности, эстонских войск на Украину.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Венгрия договорилась с НАТО о возможности не поддерживать шаги по Украине
18 июня, 16:42
Она отметила, что минобороны Эстонии обсуждает этот вопрос в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом. При этом добавила, что по мнению военного руководства Эстонии "нет ничего не возможного". Кольк также напомнила, что украинские инструктора проходили подготовку в Эстонии.
Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур 29 мая заявлял, что в Евросоюзе пока не предвидится совместное решение об отправке военных на Украину, так как ряд стран блока выступают против этого.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Эстонии сделали шокирующее признание об Украине
1 апреля, 13:37
 
ЭстонияУкраинаРоссияХанно ПевкурДмитрий ПесковЭммануэль МакронРБК (медиагруппа)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала