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В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 19.06.2024 (обновлено: 20:19 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/energodar-1954098364.html
В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела
В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела - РИА Новости, 19.06.2024
В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела
В запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию, сообщают власти города. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:14
2024-06-19T20:19
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию, сообщают власти города."Уважаемые энергодарцы. Причина аварийного отключения электроэнергии - попадание вражеских БПЛА по подстанции "Луч". ВСУ опять проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.Специалисты работают над скорейшей подачей электроэнергии жителям, уточняют власти.
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела

В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела подстанции

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию, сообщают власти города.
"Уважаемые энергодарцы. Причина аварийного отключения электроэнергии - попадание вражеских БПЛА по подстанции "Луч". ВСУ опять проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.
Специалисты работают над скорейшей подачей электроэнергии жителям, уточняют власти.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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