https://ria.ru/20240619/energodar-1954098364.html
В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела
В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела - РИА Новости, 19.06.2024
В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела
В запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию, сообщают власти города. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:14
2024-06-19T20:14
2024-06-19T20:19
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию, сообщают власти города."Уважаемые энергодарцы. Причина аварийного отключения электроэнергии - попадание вражеских БПЛА по подстанции "Луч". ВСУ опять проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.Специалисты работают над скорейшей подачей электроэнергии жителям, уточняют власти.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела
В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела подстанции