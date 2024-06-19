https://ria.ru/20240619/energodar-1954098364.html

В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела

В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела - РИА Новости, 19.06.2024

В Энергодаре произошло аварийное отключение света из-за обстрела

В запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию, сообщают власти города. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:14

2024-06-19T20:14

2024-06-19T20:19

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию, сообщают власти города."Уважаемые энергодарцы. Причина аварийного отключения электроэнергии - попадание вражеских БПЛА по подстанции "Луч". ВСУ опять проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.Специалисты работают над скорейшей подачей электроэнергии жителям, уточняют власти.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

энергодар

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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия