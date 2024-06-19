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Ефимов: четыре крупных логоцентра построят в Москве по КРТ - РИА Новости, 19.06.2024
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09:08 19.06.2024 (обновлено: 09:30 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/efimov-1953812009.html
Ефимов: четыре крупных логоцентра построят в Москве по КРТ
Ефимов: четыре крупных логоцентра построят в Москве по КРТ - РИА Новости, 19.06.2024
Ефимов: четыре крупных логоцентра построят в Москве по КРТ
В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) на участках бывших промзон построят четыре крупных логистических центра, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:08
2024-06-19T09:30
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) на участках бывших промзон построят четыре крупных логистических центра, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В проектах комплексного развития территорий запланировано строительство не только жилых районов, но и крупных деловых центров. В них появятся логистические комплексы, обеспечивающие торговлю и оптимизацию товарных потоков, своевременную доставку продукции для горожан. Крупные логистические центры построят на севере, юго-востоке и западе Москвы. Общая площадь объектов составит около 255 тысяч квадратных метров. Там смогут найти работу примерно 14,5 тысячи горожан", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Центры разместятся на участках бывших промзон в районах Восточное Дегунино, Рязанский, Можайский и Очаково-Матвеевское. Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по этим площадкам на данный момент готовится документация по планировке территории.Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240618/grayvoronovo-1953548913.html
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: четыре крупных логоцентра построят в Москве по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) на участках бывших промзон построят четыре крупных логистических центра, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В проектах комплексного развития территорий запланировано строительство не только жилых районов, но и крупных деловых центров. В них появятся логистические комплексы, обеспечивающие торговлю и оптимизацию товарных потоков, своевременную доставку продукции для горожан. Крупные логистические центры построят на севере, юго-востоке и западе Москвы. Общая площадь объектов составит около 255 тысяч квадратных метров. Там смогут найти работу примерно 14,5 тысячи горожан", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны "Грайвороново"
18 июня, 09:08
Центры разместятся на участках бывших промзон в районах Восточное Дегунино, Рязанский, Можайский и Очаково-Матвеевское. Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по этим площадкам на данный момент готовится документация по планировке территории.
Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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16 июня, 12:07
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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