https://ria.ru/20240619/efimov-1953812009.html

Ефимов: четыре крупных логоцентра построят в Москве по КРТ

Ефимов: четыре крупных логоцентра построят в Москве по КРТ - РИА Новости, 19.06.2024

Ефимов: четыре крупных логоцентра построят в Москве по КРТ

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) на участках бывших промзон построят четыре крупных логистических центра, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:08

2024-06-19T09:08

2024-06-19T09:30

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) на участках бывших промзон построят четыре крупных логистических центра, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В проектах комплексного развития территорий запланировано строительство не только жилых районов, но и крупных деловых центров. В них появятся логистические комплексы, обеспечивающие торговлю и оптимизацию товарных потоков, своевременную доставку продукции для горожан. Крупные логистические центры построят на севере, юго-востоке и западе Москвы. Общая площадь объектов составит около 255 тысяч квадратных метров. Там смогут найти работу примерно 14,5 тысячи горожан", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Центры разместятся на участках бывших промзон в районах Восточное Дегунино, Рязанский, Можайский и Очаково-Матвеевское. Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по этим площадкам на данный момент готовится документация по планировке территории.Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240618/grayvoronovo-1953548913.html

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москва

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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)