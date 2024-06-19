https://ria.ru/20240619/dtp-1953889191.html

В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с иностранцами

В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с иностранцами - РИА Новости, 19.06.2024

В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с иностранцами

Полицейские возбудили уголовное дело на водителя после ДТП в Боготольском районе, в котором погибли 4 человека и трое пострадали, сообщает УМВД по Красноярскому РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:46

2024-06-19T10:46

2024-06-19T10:46

происшествия

авто

боготольский район

красноярский край

красноярск

группа газ

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953869965_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_3e4e8a55f02605a7da3b6fc1ba09cd69.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 июн – РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело на водителя после ДТП в Боготольском районе, в котором погибли 4 человека и трое пострадали, сообщает УМВД по Красноярскому краю. Ранее ведомство сообщало, что на 565-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь иностранных граждан, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки "ГАЗ" под управлением 61-летнего мужчины. "Предварительно установлено, что водитель иномарки осуществлял нелегальную перевозку, при этом число пассажиров превышало количество предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие 39 и 56-летние пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении УМВД. Ранее РИА Новости в пресс-службе МВД уточняли, что в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

боготольский район

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, боготольский район, красноярский край, красноярск, группа газ, toyota corolla