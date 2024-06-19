https://ria.ru/20240619/dtp-1953889191.html
В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с иностранцами
В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с иностранцами - РИА Новости, 19.06.2024
В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с иностранцами
Полицейские возбудили уголовное дело на водителя после ДТП в Боготольском районе, в котором погибли 4 человека и трое пострадали, сообщает УМВД по Красноярскому РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:46
2024-06-19T10:46
2024-06-19T10:46
происшествия
авто
боготольский район
красноярский край
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группа газ
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КРАСНОЯРСК, 19 июн – РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело на водителя после ДТП в Боготольском районе, в котором погибли 4 человека и трое пострадали, сообщает УМВД по Красноярскому краю. Ранее ведомство сообщало, что на 565-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь иностранных граждан, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки "ГАЗ" под управлением 61-летнего мужчины. "Предварительно установлено, что водитель иномарки осуществлял нелегальную перевозку, при этом число пассажиров превышало количество предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие 39 и 56-летние пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении УМВД. Ранее РИА Новости в пресс-службе МВД уточняли, что в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, боготольский район, красноярский край, красноярск, группа газ, toyota corolla
Происшествия, Авто, Боготольский район, Красноярский край, Красноярск, Группа ГАЗ, Toyota Corolla
В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с иностранцами
В Красноярском крае возбудили дело после ДТП, в котором погибли 4 иностранца
КРАСНОЯРСК, 19 июн – РИА Новости.
Полицейские возбудили уголовное дело на водителя после ДТП в Боготольском районе, в котором погибли 4 человека и трое пострадали, сообщает УМВД по Красноярскому краю
.
Ранее ведомство сообщало, что на 565-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь иностранных граждан, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки "ГАЗ" под управлением 61-летнего мужчины.
"Предварительно установлено, что водитель иномарки осуществлял нелегальную перевозку, при этом число пассажиров превышало количество предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие 39 и 56-летние пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении УМВД.
Ранее РИА Новости в пресс-службе МВД уточняли, что в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель.