https://ria.ru/20240619/dron-1953845847.html
БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении
БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.06.2024
БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении
Беспилотник "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии по целям на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:03
2024-06-19T05:03
2024-06-19T05:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936626694_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_182d4269e39fdd4cfee05c89c5667ca8.jpg
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Беспилотник "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии по целям на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БпЛА) "Орлан-30" группировки войск "Центр" обеспечили наведение огня артиллерии и контроль поражения выявленных целей противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что разведчики артиллерийских подразделений, выполняют работу по контролю и корректировке огня артиллерии, а также лазерного наведения на цель высокоточных управляемых снарядов "Краснополь", что позволяет эффективно поражать различные укрепления противника, бронетехнику, командные пункты и районы сосредоточения личного состава, а также успешно вести контрбатарейную борьбу.
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936626694_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_e95c8671e78cdd465f955bcb3cacbc3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении
МО: дрон "Орлан-30" навел огонь артиллерии по целям на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Беспилотник "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии по целям на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БпЛА) "Орлан-30" группировки войск "Центр" обеспечили наведение огня артиллерии и контроль поражения выявленных целей противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что разведчики артиллерийских подразделений, выполняют работу по контролю и корректировке огня артиллерии, а также лазерного наведения на цель высокоточных управляемых снарядов "Краснополь", что позволяет эффективно поражать различные укрепления противника, бронетехнику, командные пункты и районы сосредоточения личного состава, а также успешно вести контрбатарейную борьбу.