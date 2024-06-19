Рейтинг@Mail.ru
БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/dron-1953845847.html
БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении
БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.06.2024
БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении
Беспилотник "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии по целям на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:03
2024-06-19T05:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936626694_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_182d4269e39fdd4cfee05c89c5667ca8.jpg
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Беспилотник "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии по целям на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БпЛА) "Орлан-30" группировки войск "Центр" обеспечили наведение огня артиллерии и контроль поражения выявленных целей противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что разведчики артиллерийских подразделений, выполняют работу по контролю и корректировке огня артиллерии, а также лазерного наведения на цель высокоточных управляемых снарядов "Краснополь", что позволяет эффективно поражать различные укрепления противника, бронетехнику, командные пункты и районы сосредоточения личного состава, а также успешно вести контрбатарейную борьбу.
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936626694_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_e95c8671e78cdd465f955bcb3cacbc3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении

МО: дрон "Орлан-30" навел огонь артиллерии по целям на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат "Орлан-30"
Беспилотный летательный аппарат Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Беспилотник "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии по целям на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БпЛА) "Орлан-30" группировки войск "Центр" обеспечили наведение огня артиллерии и контроль поражения выявленных целей противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Россия может вечно": в Британии пришли в ужас от ситуации в зоне СВО
03:03
В ведомстве отметили, что разведчики артиллерийских подразделений, выполняют работу по контролю и корректировке огня артиллерии, а также лазерного наведения на цель высокоточных управляемых снарядов "Краснополь", что позволяет эффективно поражать различные укрепления противника, бронетехнику, командные пункты и районы сосредоточения личного состава, а также успешно вести контрбатарейную борьбу.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала