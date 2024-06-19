https://ria.ru/20240619/dron-1953845847.html

БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении

БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.06.2024

БПЛА "Орлан-30" навел огонь артиллерии на Авдеевском направлении

Беспилотник "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии по целям на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:03

2024-06-19T05:03

2024-06-19T05:03

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Беспилотник "Орлан-30" группировки войск "Центр" навел огонь артиллерии по целям на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БпЛА) "Орлан-30" группировки войск "Центр" обеспечили наведение огня артиллерии и контроль поражения выявленных целей противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что разведчики артиллерийских подразделений, выполняют работу по контролю и корректировке огня артиллерии, а также лазерного наведения на цель высокоточных управляемых снарядов "Краснополь", что позволяет эффективно поражать различные укрепления противника, бронетехнику, командные пункты и районы сосредоточения личного состава, а также успешно вести контрбатарейную борьбу.

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