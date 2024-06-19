Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.25 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
С 8.05 до 8.55 ВСУ выпустили еще десять таких же снарядов по Петровскому и Кировскому районам города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18