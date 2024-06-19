https://ria.ru/20240619/donaty-1953954340.html

В СФ и ГД предложили запретить внутриигровые покупки, если деньги идут ВСУ

В СФ и ГД предложили запретить внутриигровые покупки, если деньги идут ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024

В СФ и ГД предложили запретить внутриигровые покупки, если деньги идут ВСУ

Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала кабмину и ЦБ РФ запретить покупки донатов в играх, владельцы... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:29

2024-06-19T13:29

2024-06-19T13:40

россия

киев

центральный банк рф (цб рф)

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала кабмину и ЦБ РФ запретить покупки донатов в играх, владельцы которых перечисляют деньги ВСУ, говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента (есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендовать правительству РФ совместно с Центральным Банком РФ ограничить возможность покупки донатов в сетевых видеоиграх, владельцы которых перечисляют деньги на помощь структурам киевского режима", - говорится в документе. Парламентарии также рекомендовали разработать механизмы экспертизы компьютерных игр, которые направлены на формирование девиантного поведения у молодежи, а также механизмы по блокировке таких игр.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

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россия, киев, центральный банк рф (цб рф), вооруженные силы украины, в мире, госдума рф