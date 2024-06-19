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В СФ и ГД предложили запретить внутриигровые покупки, если деньги идут ВСУ
В СФ и ГД предложили запретить внутриигровые покупки, если деньги идут ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024
В СФ и ГД предложили запретить внутриигровые покупки, если деньги идут ВСУ
Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала кабмину и ЦБ РФ запретить покупки донатов в играх, владельцы... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:29
2024-06-19T13:29
2024-06-19T13:40
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центральный банк рф (цб рф)
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в мире
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала кабмину и ЦБ РФ запретить покупки донатов в играх, владельцы которых перечисляют деньги ВСУ, говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента (есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендовать правительству РФ совместно с Центральным Банком РФ ограничить возможность покупки донатов в сетевых видеоиграх, владельцы которых перечисляют деньги на помощь структурам киевского режима", - говорится в документе. Парламентарии также рекомендовали разработать механизмы экспертизы компьютерных игр, которые направлены на формирование девиантного поведения у молодежи, а также механизмы по блокировке таких игр.
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россия, киев, центральный банк рф (цб рф), вооруженные силы украины, в мире, госдума рф
Россия, Киев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Вооруженные силы Украины, В мире, Госдума РФ
В СФ и ГД предложили запретить внутриигровые покупки, если деньги идут ВСУ
Парламентарии рекомендовали запретить покупки в играх, перечисляющих деньги ВСУ