Рейтинг@Mail.ru
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/dollar-1953833211.html
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро - РИА Новости, 19.06.2024
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро
Россияне по-прежнему покупают наличные доллары и евро, невзирая на геополитические проблемы и “токсичность” этих валют. Зачем им нужны эти “бумажки” в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T02:15
2024-06-19T02:15
экономика
николай кузнецов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россияне по-прежнему покупают наличные доллары и евро, невзирая на геополитические проблемы и “токсичность” этих валют. Зачем им нужны эти “бумажки” в изменившихся условиях, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Причина первая — оплата поездок за границу. Таких путешественников по-прежнему немало, и им нужны с собой деньги. Далеко не везде развита культура безналичных платежей. “Те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде”, — приводит пример экономист.Гораздо проще иметь при себе удобную наличную валюту, которую легко и просто обменять в большинстве стран. Мало кто хочет носиться в поисках банка для покупки “дружественной” валюты — юаней, дирхамов, лир. Такие банки есть, но лишь в крупных городах, да и условия там не всегда выгодные.Вторая причина — желание сохранить сбережения. Для этого есть масса инструментов, но многие ничего в них не понимают и по-прежнему верны бумажному зеленому доллару. В этой ситуации отказ от “токсичной” налички проблематичен, делает вывод Кузнецов.
https://ria.ru/20240615/dollar-1953050087.html
https://ria.ru/20240614/dollary_evro-1952747730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, николай кузнецов, россия
Экономика, Николай Кузнецов, Россия
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро

Экономист Кузнецов: россияне покупают доллары для путешествий и сбережений

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россияне по-прежнему покупают наличные доллары и евро, невзирая на геополитические проблемы и “токсичность” этих валют. Зачем им нужны эти “бумажки” в изменившихся условиях, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Причина первая — оплата поездок за границу. Таких путешественников по-прежнему немало, и им нужны с собой деньги. Далеко не везде развита культура безналичных платежей. “Те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде”, — приводит пример экономист.
Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Аналитик объяснил, чем хорош "ненастоящий" курс доллара
15 июня, 03:18
Гораздо проще иметь при себе удобную наличную валюту, которую легко и просто обменять в большинстве стран. Мало кто хочет носиться в поисках банка для покупки “дружественной” валюты — юаней, дирхамов, лир. Такие банки есть, но лишь в крупных городах, да и условия там не всегда выгодные.
Вторая причина — желание сохранить сбережения. Для этого есть масса инструментов, но многие ничего в них не понимают и по-прежнему верны бумажному зеленому доллару. В этой ситуации отказ от “токсичной” налички проблематичен, делает вывод Кузнецов.
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях
14 июня, 02:17
 
ЭкономикаНиколай КузнецовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала