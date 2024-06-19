https://ria.ru/20240619/dollar-1953833211.html

Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро

Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро - РИА Новости, 19.06.2024

Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро

Россияне по-прежнему покупают наличные доллары и евро, невзирая на геополитические проблемы и “токсичность” этих валют. Зачем им нужны эти “бумажки” в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T02:15

2024-06-19T02:15

2024-06-19T02:15

экономика

николай кузнецов

россия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россияне по-прежнему покупают наличные доллары и евро, невзирая на геополитические проблемы и “токсичность” этих валют. Зачем им нужны эти “бумажки” в изменившихся условиях, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Причина первая — оплата поездок за границу. Таких путешественников по-прежнему немало, и им нужны с собой деньги. Далеко не везде развита культура безналичных платежей. “Те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде”, — приводит пример экономист.Гораздо проще иметь при себе удобную наличную валюту, которую легко и просто обменять в большинстве стран. Мало кто хочет носиться в поисках банка для покупки “дружественной” валюты — юаней, дирхамов, лир. Такие банки есть, но лишь в крупных городах, да и условия там не всегда выгодные.Вторая причина — желание сохранить сбережения. Для этого есть масса инструментов, но многие ничего в них не понимают и по-прежнему верны бумажному зеленому доллару. В этой ситуации отказ от “токсичной” налички проблематичен, делает вывод Кузнецов.

https://ria.ru/20240615/dollar-1953050087.html

https://ria.ru/20240614/dollary_evro-1952747730.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, николай кузнецов, россия