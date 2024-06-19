https://ria.ru/20240619/dollar-1953833211.html
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро - РИА Новости, 19.06.2024
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро
Россияне по-прежнему покупают наличные доллары и евро, невзирая на геополитические проблемы и “токсичность” этих валют. Зачем им нужны эти “бумажки” в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T02:15
2024-06-19T02:15
2024-06-19T02:15
экономика
николай кузнецов
россия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россияне по-прежнему покупают наличные доллары и евро, невзирая на геополитические проблемы и “токсичность” этих валют. Зачем им нужны эти “бумажки” в изменившихся условиях, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Причина первая — оплата поездок за границу. Таких путешественников по-прежнему немало, и им нужны с собой деньги. Далеко не везде развита культура безналичных платежей. “Те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде”, — приводит пример экономист.Гораздо проще иметь при себе удобную наличную валюту, которую легко и просто обменять в большинстве стран. Мало кто хочет носиться в поисках банка для покупки “дружественной” валюты — юаней, дирхамов, лир. Такие банки есть, но лишь в крупных городах, да и условия там не всегда выгодные.Вторая причина — желание сохранить сбережения. Для этого есть масса инструментов, но многие ничего в них не понимают и по-прежнему верны бумажному зеленому доллару. В этой ситуации отказ от “токсичной” налички проблематичен, делает вывод Кузнецов.
https://ria.ru/20240615/dollar-1953050087.html
https://ria.ru/20240614/dollary_evro-1952747730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, николай кузнецов, россия
Экономика, Николай Кузнецов, Россия
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро
Экономист Кузнецов: россияне покупают доллары для путешествий и сбережений
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Россияне по-прежнему покупают наличные доллары и евро, невзирая на геополитические проблемы и “токсичность” этих валют. Зачем им нужны эти “бумажки” в изменившихся условиях, рассказал в интервью
агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Причина первая — оплата поездок за границу. Таких путешественников по-прежнему немало, и им нужны с собой деньги. Далеко не везде развита культура безналичных платежей. “Те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде”, — приводит пример экономист.
Гораздо проще иметь при себе удобную наличную валюту, которую легко и просто обменять в большинстве стран. Мало кто хочет носиться в поисках банка для покупки “дружественной” валюты — юаней, дирхамов, лир. Такие банки есть, но лишь в крупных городах, да и условия там не всегда выгодные.
Вторая причина — желание сохранить сбережения. Для этого есть масса инструментов, но многие ничего в них не понимают и по-прежнему верны бумажному зеленому доллару. В этой ситуации отказ от “токсичной” налички проблематичен, делает вывод Кузнецов.