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Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки - РИА Новости, 19.06.2024
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14:00 19.06.2024 (обновлено: 14:06 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/doklad-1953966748.html
Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки
Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки - РИА Новости, 19.06.2024
Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки
Материалы доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей нужно перевести на другие языки и отправить в парламенты стран, в том... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:00
2024-06-19T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
госдума рф
вячеслав володин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Материалы доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей нужно перевести на другие языки и отправить в парламенты стран, в том числе и недружественных, поставляющих оружие Украине. "Материалы доклада обязательно надо, мы вот как раз говорим с Леонидом Эдуардовичем (Слуцким), перевести на другие языки и направить в национальные парламенты и европейских государства, в Организацию Объединенных Наций, другие страны, у многих наверняка глаза откроются, потому что замалчивается информация", - сказал он на пленарном заседании. Он также поддержал идею о том, что доклад нужно направить в том числе в недружественные страны, поставляющие оружие Украине.Госдума на пленарном заседании в среду утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
https://ria.ru/20240619/gosduma-1953911778.html
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в мире, украина, киев, госдума рф, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик)
Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки

Володин: надо отправить доклад о преступлениях Киева против детей другим странам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Материалы доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей нужно перевести на другие языки и отправить в парламенты стран, в том числе и недружественных, поставляющих оружие Украине.
«
"Материалы доклада обязательно надо, мы вот как раз говорим с Леонидом Эдуардовичем (Слуцким), перевести на другие языки и направить в национальные парламенты и европейских государства, в Организацию Объединенных Наций, другие страны, у многих наверняка глаза откроются, потому что замалчивается информация", - сказал он на пленарном заседании.
Он также поддержал идею о том, что доклад нужно направить в том числе в недружественные страны, поставляющие оружие Украине.
Госдума на пленарном заседании в среду утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГосдума РФВячеслав ВолодинЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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