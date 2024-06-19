https://ria.ru/20240619/doklad-1953966748.html
Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки
Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки - РИА Новости, 19.06.2024
Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки
Материалы доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей нужно перевести на другие языки и отправить в парламенты стран, в том... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:00
2024-06-19T14:00
2024-06-19T14:06
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Материалы доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей нужно перевести на другие языки и отправить в парламенты стран, в том числе и недружественных, поставляющих оружие Украине. "Материалы доклада обязательно надо, мы вот как раз говорим с Леонидом Эдуардовичем (Слуцким), перевести на другие языки и направить в национальные парламенты и европейских государства, в Организацию Объединенных Наций, другие страны, у многих наверняка глаза откроются, потому что замалчивается информация", - сказал он на пленарном заседании. Он также поддержал идею о том, что доклад нужно направить в том числе в недружественные страны, поставляющие оружие Украине.Госдума на пленарном заседании в среду утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
https://ria.ru/20240619/gosduma-1953911778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки
Володин: надо отправить доклад о преступлениях Киева против детей другим странам