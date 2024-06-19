https://ria.ru/20240619/doklad-1953966748.html

Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки

Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки - РИА Новости, 19.06.2024

Володин призвал перевести доклад о преступлениях Киева на другие языки

Материалы доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей нужно перевести на другие языки и отправить в парламенты стран, в том... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:00

2024-06-19T14:00

2024-06-19T14:06

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госдума рф

вячеслав володин

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Материалы доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей нужно перевести на другие языки и отправить в парламенты стран, в том числе и недружественных, поставляющих оружие Украине. "Материалы доклада обязательно надо, мы вот как раз говорим с Леонидом Эдуардовичем (Слуцким), перевести на другие языки и направить в национальные парламенты и европейских государства, в Организацию Объединенных Наций, другие страны, у многих наверняка глаза откроются, потому что замалчивается информация", - сказал он на пленарном заседании. Он также поддержал идею о том, что доклад нужно направить в том числе в недружественные страны, поставляющие оружие Украине.Госдума на пленарном заседании в среду утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.

https://ria.ru/20240619/gosduma-1953911778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, госдума рф, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик)