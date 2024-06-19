https://ria.ru/20240619/dogovor-1954035660.html

Эксперт назвал договор между Россией и КНДР серьезным предупреждением США

Эксперт назвал договор между Россией и КНДР серьезным предупреждением США - РИА Новости, 19.06.2024

Эксперт назвал договор между Россией и КНДР серьезным предупреждением США

Содержание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, касающееся сферы военного взаимодействия, играет роль серьезного предупреждения США,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:59

2024-06-19T16:59

2024-06-19T16:59

россия

сша

южная корея

владимир путин

ким чен ын

сергей рябков

оон

визит путина в кндр

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СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. Содержание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, касающееся сферы военного взаимодействия, играет роль серьезного предупреждения США, считает бывший глава комитета по Северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Пак Чон Су. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии. "Я считаю, что (эти положения договора – ред.) имеют характер серьезного предупреждения для США. Ведь в настоящее время между Россией и США фактически идет ожесточенная гибридная война", - заявил эксперт РИА Новости. Он согласился, что если риск фактического размещения ядерного оружия из-за расширенного ядерного сдерживания США и Южной Кореи возрастет, то и Россия будет "действовать соответственно". "Используя западный термин "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", РФ и КНДР сохраняют стратегическую неопределенность, чтобы напрячь США и Запад. Фактическое сотрудничество заключается в экономическом взаимодействии", - пояснил Пак Чон Су. По его мнению, такое сотрудничество может включать отправку рабочих в Россию и экспорт низкообогащенного урана из Северной Кореи. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости в свете действия санкций Совбеза ООН, ограничивающих возможности военно-технического сотрудничества любых стран с КНДР, что Москва не делает во взаимодействии с Пхеньяном ничего, что не укладывалось бы в нормы международного права.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

сша

южная корея

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россия, сша, южная корея, владимир путин, ким чен ын, сергей рябков, оон, визит путина в кндр, в мире