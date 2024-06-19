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РПЦ ищет добровольцев для работы в интернате в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2024
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Религия
 
18:37 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/dobrovoltsy-1954074407.html
РПЦ ищет добровольцев для работы в интернате в Донбассе
РПЦ ищет добровольцев для работы в интернате в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2024
РПЦ ищет добровольцев для работы в интернате в Донбассе
Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению ищет добровольцев для работы в психоневрологическом интернате... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:37
2024-06-19T18:37
религия
донбасс
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению ищет добровольцев для работы в психоневрологическом интернате в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы отдела."Начался набор добровольцев. Добровольцы синодального отдела по благотворительности начали регулярно помогать одному из психоневрологических интернатов на Донбассе", - сказано в сообщении.В пресс-службе уточнили, что волонтеры кормят лежачих людей, помогают выполнять гигиенические процедуры, работают в пищеблоке, читают пациентам и вывозят их на прогулку. Также синодальный отдел передает в ПНИ гуманитарную помощь: посуду, белье, бытовую технику."Пациентам ПНИ необходима наша помощь. Много лет эти люди не видели никого, кроме персонала интерната. Жители интерната наконец-то чувствуют, что кому-то нужны, это для них самое главное. Мы очень ждем новых добровольцев, готовых облегчить жизнь тяжелобольных людей в непростых условиях зоны конфликта", - приводят в пресс-службе слова сестры милосердия Ирины Худяковой.Чтобы стать добровольцем, в синодальном отделе по благотворительности предлагают позвонить по телефону горячей линии 8-800-707-02-22 или заполнить анкету социального добровольца на сайте помочьвбеде.рф.
https://ria.ru/20240613/religioznye-1952641315.html
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донбасс, московский патриархат, религия
Религия, Донбасс, Московский Патриархат, Религия
РПЦ ищет добровольцев для работы в интернате в Донбассе

РПЦ ищет добровольцев для работы в психоневрологическом интернате в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПередвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе
Передвижная поликлиника на улице Азовстальской в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению ищет добровольцев для работы в психоневрологическом интернате в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы отдела.
"Начался набор добровольцев. Добровольцы синодального отдела по благотворительности начали регулярно помогать одному из психоневрологических интернатов на Донбассе", - сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что волонтеры кормят лежачих людей, помогают выполнять гигиенические процедуры, работают в пищеблоке, читают пациентам и вывозят их на прогулку. Также синодальный отдел передает в ПНИ гуманитарную помощь: посуду, белье, бытовую технику.
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"Пациентам ПНИ необходима наша помощь. Много лет эти люди не видели никого, кроме персонала интерната. Жители интерната наконец-то чувствуют, что кому-то нужны, это для них самое главное. Мы очень ждем новых добровольцев, готовых облегчить жизнь тяжелобольных людей в непростых условиях зоны конфликта", - приводят в пресс-службе слова сестры милосердия Ирины Худяковой.
Чтобы стать добровольцем, в синодальном отделе по благотворительности предлагают позвонить по телефону горячей линии 8-800-707-02-22 или заполнить анкету социального добровольца на сайте помочьвбеде.рф.
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