https://ria.ru/20240619/detsady-1953958632.html
В Подмосковье откроют 30 новых инвестиционных детсадов
В Подмосковье откроют 30 новых инвестиционных детсадов - РИА Новости, 19.06.2024
В Подмосковье откроют 30 новых инвестиционных детсадов
В 11 городских округах Подмосковья в текущем году планируют открыть 30 новых инвестиционных детских садов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:44
2024-06-19T13:44
2024-06-19T13:44
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В 11 городских округах Подмосковья в текущем году планируют открыть 30 новых инвестиционных детских садов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Девелоперы возводят социальные объекты за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территорий. В городском округе Балашиха возведут детский сад на 350 мест в ЖК "Измайловский лес". Девелопером является компания ПИК. В трехэтажном здании смогут разместиться 15 групп. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. Также в здании оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, а еще медицинский блок и пищеблок с полным циклом приготовления пищи. В городском округе Домодедово возведут детский сад для 300 малышей в ЖК "Прибрежный парк". Застройщик – группа "Самолет". Трехэтажное здание рассчитано на 12 многофункциональных групп для разных возрастов. Кроме того, в садике оборудуют спальни, помещения для игр и тренировок, столовую, пищеблок. Спроектированы кабинеты специалистов – врача, логопеда и психолога. Для санок и колясок установили специальную входную группу.
https://ria.ru/20240506/detsad-1944087450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, московская область (подмосковье), балашиха, городской округ домодедово
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Городской округ Домодедово
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В 11 городских округах Подмосковья в текущем году планируют открыть 30 новых инвестиционных детских садов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Девелоперы возводят социальные объекты за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территорий.
В городском округе Балашиха
возведут детский сад на 350 мест в ЖК "Измайловский лес". Девелопером является компания ПИК
. В трехэтажном здании смогут разместиться 15 групп. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты.
Также в здании оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, а еще медицинский блок и пищеблок с полным циклом приготовления пищи.
В городском округе Домодедово возведут детский сад для 300 малышей в ЖК "Прибрежный парк". Застройщик – группа "Самолет". Трехэтажное здание рассчитано на 12 многофункциональных групп для разных возрастов.
Кроме того, в садике оборудуют спальни, помещения для игр и тренировок, столовую, пищеблок. Спроектированы кабинеты специалистов – врача, логопеда и психолога. Для санок и колясок установили специальную входную группу.