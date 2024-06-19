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МИД поможет омбудсмену в поиске детей из новых регионов в Европе - РИА Новости, 19.06.2024
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16:28 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/deti-1954026058.html
МИД поможет омбудсмену в поиске детей из новых регионов в Европе
МИД поможет омбудсмену в поиске детей из новых регионов в Европе - РИА Новости, 19.06.2024
МИД поможет омбудсмену в поиске детей из новых регионов в Европе
Аппарат детского омбудсмена работает над девятью случаями вывоза киевскими властями детей граждан новых субъектов РФ за границу, есть договоренность с министром РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:28
2024-06-19T16:28
россия
катар
сергей лавров
мария львова-белова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена работает над девятью случаями вывоза киевскими властями детей граждан новых субъектов РФ за границу, есть договоренность с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подключить посольства РФ в странах Евросоюза для поиска этих детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В настоящий момент у меня девять таких случаев (когда детей граждан новых субъектов РФ киевские власти вывозили заграницу - ред.), над которыми работает мой аппарат. Очень сложно работать с западными странами, потому что они не идут на контакт. Это какой-то односторонний процесс", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ". Она отметила, что её аппарат попросил государство Катар о том, чтобы они взяли эти девять ситуаций и помогли родителям и родственникам этих детей вернуть из стран Евросоюза. "С другой стороны договорились с Сергеем Викторовичем Лавровым о том, что мы сейчас подключим посольства в этих странах и попробуем через послов, дипломатическую миссию хотя бы разыскать этих детей", - добавила детский омбудсмен.
https://ria.ru/20240619/deti-1954021067.html
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россия, катар, сергей лавров, мария львова-белова, совет федерации рф, общество
Россия, Катар, Сергей Лавров, Мария Львова-Белова, Совет Федерации РФ, Общество
МИД поможет омбудсмену в поиске детей из новых регионов в Европе

Львова-Белова договорилась с Лавровым о поиске детей из новых регионов в Европе

© Fotolia / Roman Bodnarchuk Ребенок с плюшевым медведем
Ребенок с плюшевым медведем - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Fotolia / Roman Bodnarchuk
Ребенок с плюшевым медведем . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена работает над девятью случаями вывоза киевскими властями детей граждан новых субъектов РФ за границу, есть договоренность с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подключить посольства РФ в странах Евросоюза для поиска этих детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В настоящий момент у меня девять таких случаев (когда детей граждан новых субъектов РФ киевские власти вывозили заграницу - ред.), над которыми работает мой аппарат. Очень сложно работать с западными странами, потому что они не идут на контакт. Это какой-то односторонний процесс", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ".
Она отметила, что её аппарат попросил государство Катар о том, чтобы они взяли эти девять ситуаций и помогли родителям и родственникам этих детей вернуть из стран Евросоюза.
"С другой стороны договорились с Сергеем Викторовичем Лавровым о том, что мы сейчас подключим посольства в этих странах и попробуем через послов, дипломатическую миссию хотя бы разыскать этих детей", - добавила детский омбудсмен.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
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РоссияКатарСергей ЛавровМария Львова-БеловаСовет Федерации РФОбщество
 
 
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