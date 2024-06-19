https://ria.ru/20240619/deti-1954026058.html

МИД поможет омбудсмену в поиске детей из новых регионов в Европе

МИД поможет омбудсмену в поиске детей из новых регионов в Европе - РИА Новости, 19.06.2024

МИД поможет омбудсмену в поиске детей из новых регионов в Европе

Аппарат детского омбудсмена работает над девятью случаями вывоза киевскими властями детей граждан новых субъектов РФ за границу, есть договоренность с министром РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:28

2024-06-19T16:28

2024-06-19T16:28

россия

катар

сергей лавров

мария львова-белова

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена работает над девятью случаями вывоза киевскими властями детей граждан новых субъектов РФ за границу, есть договоренность с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подключить посольства РФ в странах Евросоюза для поиска этих детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В настоящий момент у меня девять таких случаев (когда детей граждан новых субъектов РФ киевские власти вывозили заграницу - ред.), над которыми работает мой аппарат. Очень сложно работать с западными странами, потому что они не идут на контакт. Это какой-то односторонний процесс", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ". Она отметила, что её аппарат попросил государство Катар о том, чтобы они взяли эти девять ситуаций и помогли родителям и родственникам этих детей вернуть из стран Евросоюза. "С другой стороны договорились с Сергеем Викторовичем Лавровым о том, что мы сейчас подключим посольства в этих странах и попробуем через послов, дипломатическую миссию хотя бы разыскать этих детей", - добавила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20240619/deti-1954021067.html

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россия, катар, сергей лавров, мария львова-белова, совет федерации рф, общество