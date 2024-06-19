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Львова-Белова рассказала об устройстве детей из Донбасса в приемные семьи - РИА Новости, 19.06.2024
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16:07 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/deti-1954021067.html
Львова-Белова рассказала об устройстве детей из Донбасса в приемные семьи
Львова-Белова рассказала об устройстве детей из Донбасса в приемные семьи - РИА Новости, 19.06.2024
Львова-Белова рассказала об устройстве детей из Донбасса в приемные семьи
В первый год специальной военной операции 380 детей из Донбасса, которые долгое время были в детских домах, была устроены в замещающие семьи в 19 регионах... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:07
2024-06-19T16:07
общество
россия
донбасс
мария львова-белова
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В первый год специальной военной операции 380 детей из Донбасса, которые долгое время были в детских домах, была устроены в замещающие семьи в 19 регионах России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Важной, конечно, темой являлось устройство детей-сирот Донбасса в приемные семьи. В начале специальной военной операции в первый год у нас было 380 детей, которые долгое время были в детских домах, устроены в замещающие семьи в 19 регионах России. Каждого из них мы знаем, каждого отслеживаем, смотрим, как у них складывается жизнь, судьба", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ".
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общество, россия, донбасс, мария львова-белова, совет федерации рф
Общество, Россия, Донбасс, Мария Львова-Белова, Совет Федерации РФ
Львова-Белова рассказала об устройстве детей из Донбасса в приемные семьи

Львова-Белова: 380 детей из Донбасса устроили в приемные семьи в первый год СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В первый год специальной военной операции 380 детей из Донбасса, которые долгое время были в детских домах, была устроены в замещающие семьи в 19 регионах России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Важной, конечно, темой являлось устройство детей-сирот Донбасса в приемные семьи. В начале специальной военной операции в первый год у нас было 380 детей, которые долгое время были в детских домах, устроены в замещающие семьи в 19 регионах России. Каждого из них мы знаем, каждого отслеживаем, смотрим, как у них складывается жизнь, судьба", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ".
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ОбществоРоссияДонбассМария Львова-БеловаСовет Федерации РФ
 
 
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