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На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/deti-1954005334.html
На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей
На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей - РИА Новости, 19.06.2024
На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей
Около 1600 детей исчезли с 2014 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщается в докладе парламентской комиссии по... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:20
2024-06-19T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донбасс
госдума рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Около 1600 детей исчезли с 2014 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщается в докладе парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. "С 2024 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса исчезли около 1600 детей", - написано в докладе, опубликованном на сайте ГД.
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html
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в мире, киев, донбасс, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донбасс, Госдума РФ
На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей

На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей с 2022 г

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Около 1600 детей исчезли с 2014 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщается в докладе парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
"С 2024 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса исчезли около 1600 детей", - написано в докладе, опубликованном на сайте ГД.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонбассГосдума РФ
 
 
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