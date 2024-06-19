https://ria.ru/20240619/deti-1954005334.html

На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей

На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей - РИА Новости, 19.06.2024

На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей

Около 1600 детей исчезли с 2014 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщается в докладе парламентской комиссии по... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:20

2024-06-19T15:20

2024-06-19T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

киев

донбасс

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Около 1600 детей исчезли с 2014 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщается в докладе парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. "С 2024 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса исчезли около 1600 детей", - написано в докладе, опубликованном на сайте ГД.

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, донбасс, госдума рф