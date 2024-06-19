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На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей
На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей - РИА Новости, 19.06.2024
На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей
Около 1600 детей исчезли с 2014 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщается в докладе парламентской комиссии по... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:20
2024-06-19T15:20
2024-06-19T15:20
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Около 1600 детей исчезли с 2014 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщается в докладе парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. "С 2024 года по сентябрь 2022 года на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса исчезли около 1600 детей", - написано в докладе, опубликованном на сайте ГД.
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в мире, киев, донбасс, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донбасс, Госдума РФ
На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей
На подконтрольных Киеву территориях Донбасса пропали около 1600 детей с 2022 г