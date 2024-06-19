https://ria.ru/20240619/deti-1953960236.html

Госдума утвердила доклад по расследованию преступлений Киева против детей

Госдума утвердила доклад по расследованию преступлений Киева против детей - РИА Новости, 19.06.2024

Госдума утвердила доклад по расследованию преступлений Киева против детей

Госдума на пленарном заседании в среду утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:46

2024-06-19T13:46

2024-06-19T13:46

специальная военная операция на украине

киев

россия

донбасс

анна кузнецова

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Как отметила сопредседатель комиссии, вице-спикер ГД Анна Кузнецова одним из положений доклада является предложение о признании киевского режима и его структур, таких как СБУ, террористическими. Кроме того, она предложила продолжить формат работы парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, привлекая иностранных парламентариев, заинтересованных в этой работе. Совет Федерации утвердил на пленарном заседании в среду итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей. Постановление об утверждении доклада сенаторы приняли единогласно. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность инициации создания Конвенции о борьбе с проявлениями терроризма в отношении детей, говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента (есть в распоряжении РИА Новости). Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня 2023 года одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима. -0-

https://ria.ru/20240619/gosduma-1953911778.html

https://ria.ru/20231120/prestupleniya-1910561117.html

киев

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, россия, донбасс, анна кузнецова, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, служба безопасности украины, в мире