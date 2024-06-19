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В ГД внесли проект о бесплатном исполнении военных песен в День Победы - РИА Новости, 19.06.2024
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13:34 19.06.2024 (обновлено: 14:09 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/den--1953956320.html
В ГД внесли проект о бесплатном исполнении военных песен в День Победы
В ГД внесли проект о бесплатном исполнении военных песен в День Победы - РИА Новости, 19.06.2024
В ГД внесли проект о бесплатном исполнении военных песен в День Победы
Законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты, внесён в Госдуму, соответствующий... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:34
2024-06-19T14:09
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты, внесён в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Как ранее отмечал депутат Госдумы Александр Хинштейн, проект был подготовлен вместе с большой группой депутатов ГД и сенаторами Совета Федерации. Он отметил, что предлагается создать перечень музыкальных и иных произведений, которые без оплаты авторского вознаграждения могут публично воспроизводиться в определенные памятные и праздничные дни. По словам депутата, такой список будет формироваться правительством и включать произведения, прославляющие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и правомерно обнародованные до 26 декабря 1991 года. Хинштейн добавил, что с тем, чтобы соблюсти баланс частных и общественных интересов, оговариваются три обязательных одновременных условия. По его словам, произведение будет использоваться для целей проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с Великой Отечественной войны. Организатором мероприятий будут выступать органы публичной власти, общероссийские общественные объединения, иные организации, учрежденные на основании федерального закона, а также обязательные общедоступные теле и радиоканалы, а мероприятия проводятся без цели извлечения прибыли.
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общество, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В ГД внесли проект о бесплатном исполнении военных песен в День Победы

В Госдуму внесли проект о бесплатной трансляции военных песен в День Победы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздничное украшение Санкт-Петербурга к 9 Мая
Праздничное украшение Санкт-Петербурга к 9 Мая - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты, внесён в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Как ранее отмечал депутат Госдумы Александр Хинштейн, проект был подготовлен вместе с большой группой депутатов ГД и сенаторами Совета Федерации.
Он отметил, что предлагается создать перечень музыкальных и иных произведений, которые без оплаты авторского вознаграждения могут публично воспроизводиться в определенные памятные и праздничные дни.
По словам депутата, такой список будет формироваться правительством и включать произведения, прославляющие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и правомерно обнародованные до 26 декабря 1991 года.
Хинштейн добавил, что с тем, чтобы соблюсти баланс частных и общественных интересов, оговариваются три обязательных одновременных условия.
По его словам, произведение будет использоваться для целей проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с Великой Отечественной войны.
Организатором мероприятий будут выступать органы публичной власти, общероссийские общественные объединения, иные организации, учрежденные на основании федерального закона, а также обязательные общедоступные теле и радиоканалы, а мероприятия проводятся без цели извлечения прибыли.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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ОбществоАлександр ХинштейнГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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