https://ria.ru/20240619/den--1953956320.html

В ГД внесли проект о бесплатном исполнении военных песен в День Победы

В ГД внесли проект о бесплатном исполнении военных песен в День Победы - РИА Новости, 19.06.2024

В ГД внесли проект о бесплатном исполнении военных песен в День Победы

Законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты, внесён в Госдуму, соответствующий... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:34

2024-06-19T13:34

2024-06-19T14:09

общество

александр хинштейн

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Законопроект, который позволит бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты, внесён в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Как ранее отмечал депутат Госдумы Александр Хинштейн, проект был подготовлен вместе с большой группой депутатов ГД и сенаторами Совета Федерации. Он отметил, что предлагается создать перечень музыкальных и иных произведений, которые без оплаты авторского вознаграждения могут публично воспроизводиться в определенные памятные и праздничные дни. По словам депутата, такой список будет формироваться правительством и включать произведения, прославляющие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и правомерно обнародованные до 26 декабря 1991 года. Хинштейн добавил, что с тем, чтобы соблюсти баланс частных и общественных интересов, оговариваются три обязательных одновременных условия. По его словам, произведение будет использоваться для целей проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с Великой Отечественной войны. Организатором мероприятий будут выступать органы публичной власти, общероссийские общественные объединения, иные организации, учрежденные на основании федерального закона, а также обязательные общедоступные теле и радиоканалы, а мероприятия проводятся без цели извлечения прибыли.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф