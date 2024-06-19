https://ria.ru/20240619/delo-1954118796.html
Источник: в МГМСУ завели дело о взятках из-за покупки экзаменов
Источник: в МГМСУ завели дело о взятках из-за покупки экзаменов - РИА Новости, 19.06.2024
Источник: в МГМСУ завели дело о взятках из-за покупки экзаменов
Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:58
2024-06-19T22:58
2024-06-19T23:29
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ), сообщил РИА Новости информированный источник."Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о проведении следственных действий со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за возможной покупки экзаменов.Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски.В пресс-службе вуза подтвердили РИА Новости, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия.
https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html
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россия, происшествия
Источник: в МГМСУ завели дело о взятках из-за покупки экзаменов
В МГМСУ завели дело о взятках из-за покупки экзаменов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ), сообщил РИА Новости информированный источник.
"Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о проведении следственных действий со студентами и педагогами Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) из-за возможной покупки экзаменов.
Еще один информированный источник сообщил агентству, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски.
В пресс-службе вуза подтвердили РИА Новости, что в образовательном учреждении проводятся оперативные мероприятия.