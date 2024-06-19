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В Калининграде завели дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов - РИА Новости, 19.06.2024
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14:26 19.06.2024 (обновлено: 14:41 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/delo-1953980396.html
В Калининграде завели дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов
В Калининграде завели дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов - РИА Новости, 19.06.2024
В Калининграде завели дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов
Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при разборе Дома Советов в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:26
2024-06-19T14:41
происшествия
калининград
россия
ленинградский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 19 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при разборе Дома Советов в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. По версии следствия, должностными лицами субподрядной организации, выполняющей работы по демонтажу Дома Советов в Калининграде, были нарушены правила безопасности при ведении работ, в результате чего 14 июня при демонтаже шахты лифта на одном из этажей стена упала на 31-летнего монтажника. Мужчина погиб на месте. "Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда следственного управления СК России по Калининградской области по факту гибели рабочего субподрядной организации, производящей демонтаж Дома Советов в Калининграде, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Следователи допрашивают свидетелей, изучают техническую документацию. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
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россия
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происшествия, калининград, россия, ленинградский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Ленинградский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде завели дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов

СК возбудил дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов в Калининграде

© Фото : СУ СК РФ по Калининградской областиПлощадка по демонтажу Дома Советов в Калининграде, где погиб рабочий
Площадка по демонтажу Дома Советов в Калининграде, где погиб рабочий - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : СУ СК РФ по Калининградской области
Площадка по демонтажу Дома Советов в Калининграде, где погиб рабочий
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 19 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при разборе Дома Советов в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
По версии следствия, должностными лицами субподрядной организации, выполняющей работы по демонтажу Дома Советов в Калининграде, были нарушены правила безопасности при ведении работ, в результате чего 14 июня при демонтаже шахты лифта на одном из этажей стена упала на 31-летнего монтажника. Мужчина погиб на месте.
© Фото : прокуратура Калининградской областиПлощадка по демонтажу Дома Советов в Калининграде, где погиб рабочий
Площадка по демонтажу Дома Советов в Калининграде, где погиб рабочий - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : прокуратура Калининградской области
Площадка по демонтажу Дома Советов в Калининграде, где погиб рабочий
"Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда следственного управления СК России по Калининградской области по факту гибели рабочего субподрядной организации, производящей демонтаж Дома Советов в Калининграде, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.
По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Следователи допрашивают свидетелей, изучают техническую документацию. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
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