https://ria.ru/20240619/delo-1953980396.html

В Калининграде завели дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов

В Калининграде завели дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов - РИА Новости, 19.06.2024

В Калининграде завели дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов

Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при разборе Дома Советов в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:26

2024-06-19T14:26

2024-06-19T14:41

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КАЛИНИНГРАД, 19 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при разборе Дома Советов в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. По версии следствия, должностными лицами субподрядной организации, выполняющей работы по демонтажу Дома Советов в Калининграде, были нарушены правила безопасности при ведении работ, в результате чего 14 июня при демонтаже шахты лифта на одном из этажей стена упала на 31-летнего монтажника. Мужчина погиб на месте. "Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда следственного управления СК России по Калининградской области по факту гибели рабочего субподрядной организации, производящей демонтаж Дома Советов в Калининграде, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Следователи допрашивают свидетелей, изучают техническую документацию. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

https://ria.ru/20240613/kran-1952740229.html

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происшествия, калининград, россия, ленинградский район, следственный комитет россии (ск рф)