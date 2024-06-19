В Калининграде завели дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов
СК возбудил дело после гибели рабочего при разборе Дома Советов в Калининграде
© Фото : СУ СК РФ по Калининградской областиПлощадка по демонтажу Дома Советов в Калининграде, где погиб рабочий
© Фото : СУ СК РФ по Калининградской области
Площадка по демонтажу Дома Советов в Калининграде, где погиб рабочий
КАЛИНИНГРАД, 19 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при разборе Дома Советов в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
По версии следствия, должностными лицами субподрядной организации, выполняющей работы по демонтажу Дома Советов в Калининграде, были нарушены правила безопасности при ведении работ, в результате чего 14 июня при демонтаже шахты лифта на одном из этажей стена упала на 31-летнего монтажника. Мужчина погиб на месте.
© Фото : прокуратура Калининградской областиПлощадка по демонтажу Дома Советов в Калининграде, где погиб рабочий
© Фото : прокуратура Калининградской области
Площадка по демонтажу Дома Советов в Калининграде, где погиб рабочий
"Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда следственного управления СК России по Калининградской области по факту гибели рабочего субподрядной организации, производящей демонтаж Дома Советов в Калининграде, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.
По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Следователи допрашивают свидетелей, изучают техническую документацию. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
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