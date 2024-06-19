https://ria.ru/20240619/dagestan-1954048051.html
Соучастники депутата из Дагестана получили по шесть лет за мошенничество
Соучастники депутата из Дагестана получили по шесть лет за мошенничество - РИА Новости, 19.06.2024
Соучастники депутата из Дагестана получили по шесть лет за мошенничество
Двое сообщников ранее осужденного депутата парламента Дагестана получили по 6 лет лишения свободы за мошенничество на сумму более 100 миллионов рублей и... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:25
2024-06-19T17:25
2024-06-19T17:26
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МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Двое сообщников ранее осужденного депутата парламента Дагестана получили по 6 лет лишения свободы за мошенничество на сумму более 100 миллионов рублей и легализацию имущества, приобретенного преступным путем, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. На скамье подсудимых оказались заместитель главного бухгалтера филиала "Витас Банк" в Махачкале Заира Рахматулаева и ее муж – начальник отдела экономической безопасности филиала Магомед Рахматулаев. "В зависимости от роли каждого они признаны виновными в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ)… мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)… Приговором суда Рахматулаевой Заире и Рахматулаеву Магомеду по совокупности преступлений назначено наказание в виде шести лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. Установлено, что в декабре 2011 года депутат парламента Дагестана Магомед Магомедов создал преступное сообщество, в которое входили его брат – депутат районного собрания Хунзахского района Руслан Магомедов, председатель собрания депутатов поселка Дубки Казбековского района Сиражудин Абакаров, и.о. директора филиала "Витас Банк" города Махачкалы Мурад Казиахмедов, супруги Рахматулаевы и другие – всего 11 участников, в том числе трое сотрудников полиции и нотариус. Участники сообщества разрабатывали планы по незаконному обогащению, завладению имуществом и деньгами клиентов "Витас Банка". После признания коммерческого банка банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 миллионов рублей, составив подложные документы о выдаче денег под отчет одному из сотрудников банка. С 2011 по май 2013 года злоумышленники обманом приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 миллионов рублей и легализовали его. В пресс-службе прокуратуры Дагестана уточнили, что приговор вынес Советский районный суд Махачкалы с участием государственного обвинителя прокуратуры района. Ранее лидеру преступной группы Магомеду Магомедову было назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Абакарову – шесть лет, Казиахмедову - четыре года, двум сотрудникам полиции – 6,5 и восемь лет. Расследование дела по обвинению других участников преступного сообщества, объявленных в розыск, продолжается.
https://ria.ru/20240229/deputat-1930341314.html
https://ria.ru/20240606/sud-1951127263.html
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происшествия, россия, махачкала, хунзахский район, магомед магомедов, витас банк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Хунзахский район, Магомед Магомедов, Витас Банк, Следственный комитет России (СК РФ)
Соучастники депутата из Дагестана получили по шесть лет за мошенничество
Сообщники дагестанского депутата получили по 6 лет по делу о присвоении 100 млн
МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Двое сообщников ранее осужденного депутата парламента Дагестана получили по 6 лет лишения свободы за мошенничество на сумму более 100 миллионов рублей и легализацию имущества, приобретенного преступным путем, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
На скамье подсудимых оказались заместитель главного бухгалтера филиала "Витас Банк
" в Махачкале
Заира Рахматулаева и ее муж – начальник отдела экономической безопасности филиала Магомед Рахматулаев.
"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ)… мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)… Приговором суда Рахматулаевой Заире и Рахматулаеву Магомеду по совокупности преступлений назначено наказание в виде шести лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Установлено, что в декабре 2011 года депутат парламента Дагестана Магомед Магомедов
создал преступное сообщество, в которое входили его брат – депутат районного собрания Хунзахского района
Руслан Магомедов, председатель собрания депутатов поселка Дубки Казбековского района
Сиражудин Абакаров, и.о. директора филиала "Витас Банк" города Махачкалы Мурад Казиахмедов, супруги Рахматулаевы и другие – всего 11 участников, в том числе трое сотрудников полиции и нотариус.
Участники сообщества разрабатывали планы по незаконному обогащению, завладению имуществом и деньгами клиентов "Витас Банка". После признания коммерческого банка банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 миллионов рублей, составив подложные документы о выдаче денег под отчет одному из сотрудников банка. С 2011 по май 2013 года злоумышленники обманом приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 миллионов рублей и легализовали его.
В пресс-службе прокуратуры Дагестана уточнили, что приговор вынес Советский районный суд Махачкалы с участием государственного обвинителя прокуратуры района.
Ранее лидеру преступной группы Магомеду Магомедову было назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Абакарову – шесть лет, Казиахмедову - четыре года, двум сотрудникам полиции – 6,5 и восемь лет. Расследование дела по обвинению других участников преступного сообщества, объявленных в розыск, продолжается.