https://ria.ru/20240619/dagestan-1954048051.html

Соучастники депутата из Дагестана получили по шесть лет за мошенничество

Соучастники депутата из Дагестана получили по шесть лет за мошенничество - РИА Новости, 19.06.2024

Соучастники депутата из Дагестана получили по шесть лет за мошенничество

Двое сообщников ранее осужденного депутата парламента Дагестана получили по 6 лет лишения свободы за мошенничество на сумму более 100 миллионов рублей и... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:25

2024-06-19T17:25

2024-06-19T17:26

происшествия

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махачкала

хунзахский район

магомед магомедов

витас банк

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МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Двое сообщников ранее осужденного депутата парламента Дагестана получили по 6 лет лишения свободы за мошенничество на сумму более 100 миллионов рублей и легализацию имущества, приобретенного преступным путем, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. На скамье подсудимых оказались заместитель главного бухгалтера филиала "Витас Банк" в Махачкале Заира Рахматулаева и ее муж – начальник отдела экономической безопасности филиала Магомед Рахматулаев. "В зависимости от роли каждого они признаны виновными в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ)… мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)… Приговором суда Рахматулаевой Заире и Рахматулаеву Магомеду по совокупности преступлений назначено наказание в виде шести лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. Установлено, что в декабре 2011 года депутат парламента Дагестана Магомед Магомедов создал преступное сообщество, в которое входили его брат – депутат районного собрания Хунзахского района Руслан Магомедов, председатель собрания депутатов поселка Дубки Казбековского района Сиражудин Абакаров, и.о. директора филиала "Витас Банк" города Махачкалы Мурад Казиахмедов, супруги Рахматулаевы и другие – всего 11 участников, в том числе трое сотрудников полиции и нотариус. Участники сообщества разрабатывали планы по незаконному обогащению, завладению имуществом и деньгами клиентов "Витас Банка". После признания коммерческого банка банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 миллионов рублей, составив подложные документы о выдаче денег под отчет одному из сотрудников банка. С 2011 по май 2013 года злоумышленники обманом приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 миллионов рублей и легализовали его. В пресс-службе прокуратуры Дагестана уточнили, что приговор вынес Советский районный суд Махачкалы с участием государственного обвинителя прокуратуры района. Ранее лидеру преступной группы Магомеду Магомедову было назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Абакарову – шесть лет, Казиахмедову - четыре года, двум сотрудникам полиции – 6,5 и восемь лет. Расследование дела по обвинению других участников преступного сообщества, объявленных в розыск, продолжается.

https://ria.ru/20240229/deputat-1930341314.html

https://ria.ru/20240606/sud-1951127263.html

https://ria.ru/20240507/khischenie-1944545843.html

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происшествия, россия, махачкала, хунзахский район, магомед магомедов, витас банк, следственный комитет россии (ск рф)