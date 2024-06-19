https://ria.ru/20240619/chernyshenko-1954109410.html
Чернышенко: запуск прямых рейсов во Вьетнам привел к росту турпотока
Чернышенко: запуск прямых рейсов во Вьетнам привел к росту турпотока - РИА Новости, 19.06.2024
Чернышенко: запуск прямых рейсов во Вьетнам привел к росту турпотока
Запуск прямых авиаперелетов российскими авиакомпаниями во Вьетнам летом 2023 года привел к росту турпотока в 3 раза по сравнению с 2022 годом, заявил... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:50
2024-06-19T21:50
2024-06-19T22:01
вьетнам
ханой
пхеньян
владимир путин
нгуен фу чонг
то лам
дмитрий чернышенко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925480015_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_78a9a523ad609cfdcd37d0f392df95e8.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Запуск прямых авиаперелетов российскими авиакомпаниями во Вьетнам летом 2023 года привел к росту турпотока в 3 раза по сравнению с 2022 годом, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Как сообщили в аппарате вице-премьера, в рамках подготовки визита президента России Владимира Путина во Вьетнам Чернышенко провел встречу с сопредседателем межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместителем премьер-министра республики Чан Хонг Ха."Восстановлению и расширению турпотока будет способствовать увеличение числа прямых рейсов между Россией и Вьетнамом. Уже видим первые результаты – запуск прямых авиаперелетов российскими авиакомпаниями летом 2023 года привел к росту турпотока в 3 раза по сравнению с 2022 годом", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.Там уточнили, что до пандемии COVID-19 Вьетнам ежегодно посещало свыше 500 тысяч граждан России.Как уточнили в аппарате, вице-премьер добавил, что важно устранять и другие преграды для свободного передвижения российских и вьетнамских туристов, создания комфортных условий поездок. Он поблагодарил вьетнамскую сторону за продление срока безвизового пребывания во Вьетнаме для российских граждан с 15 дней до 45 дней."Со своей стороны Россия ведет работу по облегчению условий въезда и пребывания вьетнамских туристов в России. Так, например, с августа 2023 года заработала система получения гражданами Вьетнама электронных виз для въезда в Россию. Дмитрий Чернышенко призвал активнее пользоваться данным инструментом и информировать турбизнес Вьетнама об этой возможности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240619/putin-1954071591.html
https://ria.ru/20231113/vetnam-1909090711.html
https://ria.ru/20240612/chernyshenko-1952410699.html
вьетнам
ханой
пхеньян
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925480015_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_a03af95f73b7f72126264a01e02491df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, ханой, пхеньян, владимир путин, нгуен фу чонг, то лам, дмитрий чернышенко, россия, в мире
Вьетнам, Ханой, Пхеньян, Владимир Путин, Нгуен Фу Чонг, То Лам, Дмитрий Чернышенко, Россия, В мире
Чернышенко: запуск прямых рейсов во Вьетнам привел к росту турпотока
Чернышенко: запуск прямых рейсов из РФ во Вьетнам увеличил турпоток в 3 раза
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Запуск прямых авиаперелетов российскими авиакомпаниями во Вьетнам летом 2023 года привел к росту турпотока в 3 раза по сравнению с 2022 годом, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, в рамках подготовки визита президента России Владимира Путина
во Вьетнам Чернышенко провел встречу с сопредседателем межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместителем премьер-министра республики Чан Хонг Ха.
"Восстановлению и расширению турпотока будет способствовать увеличение числа прямых рейсов между Россией и Вьетнамом. Уже видим первые результаты – запуск прямых авиаперелетов российскими авиакомпаниями летом 2023 года привел к росту турпотока в 3 раза по сравнению с 2022 годом", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.
Там уточнили, что до пандемии COVID-19 Вьетнам ежегодно посещало свыше 500 тысяч граждан России.
Как уточнили в аппарате, вице-премьер добавил, что важно устранять и другие преграды для свободного передвижения российских и вьетнамских туристов, создания комфортных условий поездок. Он поблагодарил вьетнамскую сторону за продление срока безвизового пребывания во Вьетнаме для российских граждан с 15 дней до 45 дней.
"Со своей стороны Россия ведет работу по облегчению условий въезда и пребывания вьетнамских туристов в России. Так, например, с августа 2023 года заработала система получения гражданами Вьетнама электронных виз для въезда в Россию. Дмитрий Чернышенко призвал активнее пользоваться данным инструментом и информировать турбизнес Вьетнама об этой возможности", - говорится в сообщении.