https://ria.ru/20240619/chernyshenko-1954030365.html
Во Вьетнаме планируют регулярно проводить олимпиаду по русскому языку
Во Вьетнаме планируют регулярно проводить олимпиаду по русскому языку - РИА Новости, 19.06.2024
Во Вьетнаме планируют регулярно проводить олимпиаду по русскому языку
Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников планируется проводить на регулярной основе, рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:41
2024-06-19T16:41
2024-06-19T16:41
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников планируется проводить на регулярной основе, рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В 2024 году запланировано проведение второй Олимпиады по русскому языку для вьетнамских школьников. В будущем планируется ее проведение на регулярной основе", - говорится в сообщении. Первая олимпиада по русскому языку для вьетнамских школьников прошла в октябре-ноябре 2023 года по инициативе Минобрнауки России в Ханойском институте Пушкина в целях популяризации российского образования, русского языка и культуры на территории Вьетнама. В олимпиаде приняли участие 440 учеников из восьми провинций Вьетнама. Три победителя получили бесплатную поездку в Россию для участия в Летней школе Института Пушкина. Уточняется, что Чернышенко посетил с рабочим визитом Вьетнам, побывал в Совместном Российско-Вьетнамском тропическом научно-исследовательском и технологическом центре, а также посетил филиал Института русского языка имени Александра Пушкина. "В ближайшее время планируется подписание Стратегии развития Тропического центра до 2035 года, в которой будут определены цели и задачи его развития на ближайший период в интересах наших стран", - отметил вице-премьер РФ. -0-
https://ria.ru/20230706/vetnam-1882689057.html
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общество, россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, александр пушкин
Общество, Россия, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, Александр Пушкин
Во Вьетнаме планируют регулярно проводить олимпиаду по русскому языку
Чернышенко: олимпиаду по русскому языку во Вьетнаме будут проводить регулярно