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Во Вьетнаме планируют регулярно проводить олимпиаду по русскому языку - РИА Новости, 19.06.2024
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16:41 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/chernyshenko-1954030365.html
Во Вьетнаме планируют регулярно проводить олимпиаду по русскому языку
Во Вьетнаме планируют регулярно проводить олимпиаду по русскому языку - РИА Новости, 19.06.2024
Во Вьетнаме планируют регулярно проводить олимпиаду по русскому языку
Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников планируется проводить на регулярной основе, рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:41
2024-06-19T16:41
общество
россия
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников планируется проводить на регулярной основе, рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В 2024 году запланировано проведение второй Олимпиады по русскому языку для вьетнамских школьников. В будущем планируется ее проведение на регулярной основе", - говорится в сообщении. Первая олимпиада по русскому языку для вьетнамских школьников прошла в октябре-ноябре 2023 года по инициативе Минобрнауки России в Ханойском институте Пушкина в целях популяризации российского образования, русского языка и культуры на территории Вьетнама. В олимпиаде приняли участие 440 учеников из восьми провинций Вьетнама. Три победителя получили бесплатную поездку в Россию для участия в Летней школе Института Пушкина. Уточняется, что Чернышенко посетил с рабочим визитом Вьетнам, побывал в Совместном Российско-Вьетнамском тропическом научно-исследовательском и технологическом центре, а также посетил филиал Института русского языка имени Александра Пушкина. "В ближайшее время планируется подписание Стратегии развития Тропического центра до 2035 года, в которой будут определены цели и задачи его развития на ближайший период в интересах наших стран", - отметил вице-премьер РФ. -0-
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общество, россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, александр пушкин
Общество, Россия, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, Александр Пушкин
Во Вьетнаме планируют регулярно проводить олимпиаду по русскому языку

Чернышенко: олимпиаду по русскому языку во Вьетнаме будут проводить регулярно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Дети с флагами России и Вьетнама
 Дети с флагами России и Вьетнама - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дети с флагами России и Вьетнама. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников планируется проводить на регулярной основе, рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В 2024 году запланировано проведение второй Олимпиады по русскому языку для вьетнамских школьников. В будущем планируется ее проведение на регулярной основе", - говорится в сообщении.
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Первая олимпиада по русскому языку для вьетнамских школьников прошла в октябре-ноябре 2023 года по инициативе Минобрнауки России в Ханойском институте Пушкина в целях популяризации российского образования, русского языка и культуры на территории Вьетнама. В олимпиаде приняли участие 440 учеников из восьми провинций Вьетнама. Три победителя получили бесплатную поездку в Россию для участия в Летней школе Института Пушкина.
Уточняется, что Чернышенко посетил с рабочим визитом Вьетнам, побывал в Совместном Российско-Вьетнамском тропическом научно-исследовательском и технологическом центре, а также посетил филиал Института русского языка имени Александра Пушкина. "В ближайшее время планируется подписание Стратегии развития Тропического центра до 2035 года, в которой будут определены цели и задачи его развития на ближайший период в интересах наших стран", - отметил вице-премьер РФ. -0-
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