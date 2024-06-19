https://ria.ru/20240619/chad-1953843176.html
В столице Чада загорелся склад боеприпасов
В столице Чада загорелся склад боеприпасов - РИА Новости, 19.06.2024
В столице Чада загорелся склад боеприпасов
Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене во вторник вечером, о пострадавших не сообщается, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T03:34
2024-06-19T03:34
2024-06-19T03:34
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене во вторник вечером, о пострадавших не сообщается, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. По сообщению агентства, в результате пожара были слышны "очень мощные взрывы" на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта Нджамены. Боеприпасы взлетали и взрывались в воздухе, отмечается в сообщении. "Крупнейший склад боеприпасов в Нджамене загорелся", - заявил агентству неназванный высокопоставленный военный чиновник. Министр иностранных дел страны Абдераман Куламаллах подтвердил факт возгорания.
https://ria.ru/20240614/molniya-1953041535.html
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в мире, нджамена, чад
В столице Чада загорелся склад боеприпасов
AFP: в Нджамене загорелся крупнейший в Чаде склад боеприпасов, пострадавших нет
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене во вторник вечером, о пострадавших не сообщается, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
По сообщению агентства, в результате пожара были слышны "очень мощные взрывы" на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта Нджамены. Боеприпасы взлетали и взрывались в воздухе, отмечается в сообщении.
"Крупнейший склад боеприпасов в Нджамене загорелся", - заявил агентству неназванный высокопоставленный военный чиновник.
Министр иностранных дел страны Абдераман Куламаллах подтвердил факт возгорания.