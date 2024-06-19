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В МИД России оценили планы закупки CAESAR Арменией
В МИД России оценили планы закупки CAESAR Арменией - РИА Новости, 19.06.2024
В МИД России оценили планы закупки CAESAR Арменией
Французские власти провоцируют новый виток вооруженного противостояния в Закавказье, стремясь исключительно к достижению своих политических целей, заявила... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:11
2024-06-19T14:11
2024-06-19T14:11
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Французские власти провоцируют новый виток вооруженного противостояния в Закавказье, стремясь исключительно к достижению своих политических целей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне объявленных планов о закупке французских гаубиц CAESAR Арменией. Глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил накануне о том, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. Ранее минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались. "Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе. Делает по-разному. Вот это еще один шаг. Мы об этом говорили, вновь вы видите подтверждение", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что французские власти руководствуются не интересами Армении. Париж, по ее словам, "стремится использовать имеющиеся разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения исключительно собственных конъюнктурных целей".
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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в мире, цены на нефть, армения, париж, закавказье, мария захарова, себастьян лекорню
В мире, Цены на нефть, Армения, Париж, Закавказье, Мария Захарова, Себастьян Лекорню
В МИД России оценили планы закупки CAESAR Арменией
Захарова: Франция провоцирует новый виток конфликта на Южном Кавказе
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Французские власти провоцируют новый виток вооруженного противостояния в Закавказье, стремясь исключительно к достижению своих политических целей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне объявленных планов о закупке французских гаубиц CAESAR Арменией.
Глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил накануне о том, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. Ранее минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались.
«
"Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе. Делает по-разному. Вот это еще один шаг. Мы об этом говорили, вновь вы видите подтверждение", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что французские власти руководствуются не интересами Армении. Париж, по ее словам, "стремится использовать имеющиеся разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения исключительно собственных конъюнктурных целей".