https://ria.ru/20240619/caesar-1953973587.html

В МИД России оценили планы закупки CAESAR Арменией

В МИД России оценили планы закупки CAESAR Арменией - РИА Новости, 19.06.2024

В МИД России оценили планы закупки CAESAR Арменией

Французские власти провоцируют новый виток вооруженного противостояния в Закавказье, стремясь исключительно к достижению своих политических целей, заявила... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:11

2024-06-19T14:11

2024-06-19T14:11

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себастьян лекорню

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Французские власти провоцируют новый виток вооруженного противостояния в Закавказье, стремясь исключительно к достижению своих политических целей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне объявленных планов о закупке французских гаубиц CAESAR Арменией. Глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил накануне о том, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. Ранее минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались. "Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе. Делает по-разному. Вот это еще один шаг. Мы об этом говорили, вновь вы видите подтверждение", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что французские власти руководствуются не интересами Армении. Париж, по ее словам, "стремится использовать имеющиеся разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения исключительно собственных конъюнктурных целей".

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

https://ria.ru/20240313/armeniya-1932784919.html

армения

париж

закавказье

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в мире, цены на нефть, армения, париж, закавказье, мария захарова, себастьян лекорню