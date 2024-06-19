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В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге родился бычок Серкан Болат

В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге родился бычок Серкан Болат - РИА Новости, 19.06.2024

В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге родился бычок Серкан Болат

В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге родился теленок шотландской породы коров Хайленд, его назвали Серкан Болат, сообщила генеральный директор Московского... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:00

2024-06-19T15:00

2024-06-19T15:31

хорошие новости

великий устюг

дед мороз

светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге родился теленок шотландской породы коров Хайленд, его назвали Серкан Болат, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. "В нашем зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге произошло радостное событие — у шотландских коров породы хайленд родился малыш — бычок. Сотрудники решили назвать его Серкан Болат, вдохновившись турецким сериалом", — написала она.По словам Акуловой, теленок появился на свет 6 июня. Это первый приплод у его родителей. Зоосад Деда Мороза в Великом Устюге — филиал Московского зоопарка.

https://ria.ru/20240609/yagnyata-1951744170.html

великий устюг

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великий устюг, дед мороз, светлана акулова, московский зоопарк, общество