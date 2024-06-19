https://ria.ru/20240619/bunte-1954017526.html

СМИ узнали о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии

СМИ узнали о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии - РИА Новости, 19.06.2024

СМИ узнали о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии

Два родственника вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека были офицерами в нацистской Германии, пишет журнал Bunte. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:55

2024-06-19T15:55

2024-06-19T17:05

в мире

германия

роберт хабек

йозеф геббельс

анналена бербок

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg

БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости. Два родственника вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека были офицерами в нацистской Германии, пишет журнал Bunte."Дед Роберта Хабека, Курт Гранцов (1912-1952), был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов. — Прим. ред.) в Третьем рейхе. Его прадед Вальтер Гранцов (1887-1952) входил в самый ближний круг руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом. Он был бригадефюрером СС и осужден как военный преступник", — говорится в материале.В феврале СМИ газета Bild со ссылкой на исторические документы сообщила, что дед министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, был пламенным нацистом и офицером вермахта. По данным СМИ, он читал "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.Внучка Вальдемара и нынешняя глава немецкого МИД знала и упоминала в своей книге и речах, что ее дед прошел войну в рядах вермахта, но о его убеждениях ничего не говорила. * Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.

https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953320564.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya--1953282403.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, роберт хабек, йозеф геббельс, анналена бербок, россия