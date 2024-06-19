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СМИ узнали о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии - РИА Новости, 19.06.2024
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15:55 19.06.2024 (обновлено: 17:05 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/bunte-1954017526.html
СМИ узнали о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии
СМИ узнали о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии - РИА Новости, 19.06.2024
СМИ узнали о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии
Два родственника вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека были офицерами в нацистской Германии, пишет журнал Bunte. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:55
2024-06-19T17:05
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россия
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БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости. Два родственника вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека были офицерами в нацистской Германии, пишет журнал Bunte."Дед Роберта Хабека, Курт Гранцов (1912-1952), был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов. — Прим. ред.) в Третьем рейхе. Его прадед Вальтер Гранцов (1887-1952) входил в самый ближний круг руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом. Он был бригадефюрером СС и осужден как военный преступник", — говорится в материале.В феврале СМИ газета Bild со ссылкой на исторические документы сообщила, что дед министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, был пламенным нацистом и офицером вермахта. По данным СМИ, он читал "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.Внучка Вальдемара и нынешняя глава немецкого МИД знала и упоминала в своей книге и речах, что ее дед прошел войну в рядах вермахта, но о его убеждениях ничего не говорила. * Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953320564.html
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в мире, германия, роберт хабек, йозеф геббельс, анналена бербок, россия
В мире, Германия, Роберт Хабек, Йозеф Геббельс, Анналена Бербок, Россия
СМИ узнали о нацистах-родственниках вице-канцлера Германии

Bunte: дед и прадед вице-канцлера ФРГ были офицерами в нацистской Германии

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости. Два родственника вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека были офицерами в нацистской Германии, пишет журнал Bunte.
"Дед Роберта Хабека, Курт Гранцов (1912-1952), был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов. — Прим. ред.) в Третьем рейхе. Его прадед Вальтер Гранцов (1887-1952) входил в самый ближний круг руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом. Он был бригадефюрером СС и осужден как военный преступник", — говорится в материале.
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17 июня, 09:07
В феврале СМИ газета Bild со ссылкой на исторические документы сообщила, что дед министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, был пламенным нацистом и офицером вермахта. По данным СМИ, он читал "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.
Внучка Вальдемара и нынешняя глава немецкого МИД знала и упоминала в своей книге и речах, что ее дед прошел войну в рядах вермахта, но о его убеждениях ничего не говорила.
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* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.
 
В миреГерманияРоберт ХабекЙозеф ГеббельсАнналена БербокРоссия
 
 
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