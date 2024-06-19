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В Сочи открылся Форум председателей верховных судов стран БРИКС
В Сочи открылся Форум председателей верховных судов стран БРИКС - РИА Новости, 19.06.2024
В Сочи открылся Форум председателей верховных судов стран БРИКС
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова провела церемонию открытия Форума председателей верховных судов стран БРИКС, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:19
2024-06-19T13:19
2024-06-19T14:53
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СОЧИ, 19 июн - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Ирина Подносова провела церемонию открытия Форума председателей верховных судов стран БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. "Уважаемые участники форума! Не сомневаюсь в том, что наша работа будет конструктивной и плодотворной, а её результаты будут учитываться в работе судов наших стран. Желаю вам успехов, и добро пожаловать в Российскую Федерацию", - поприветствовала Подносова участников. Председатель Верховного суда особо выделила в программе форума вопросы внедрения в судебные процессы цифровых технологий, которые "повышают доступность правосудия для граждан и организаций, позволяют осуществлять взаимодействие с судами в дистанционно формате, исключают бумажную волокиту, сокращают сроки рассмотрения дел". Сам форум начался с оглашения приветственного слова президента РФ Владимира Путина. Он пожелал участникам успехов в работе. В мероприятии принимают участие глава Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнь, председатель Кассационного суда Египта Хосни Абдель-Латиф, глава Федерального верховного суда Эфиопии Теводрос Мыхрет, председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало, судья Верховного суда Индии Сурья Кант, председатель ВС Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, председатель Федерального верховного суда ОАЭ Мохаммед Аль-Захири.
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россия, китай, египет, ирина подносова, владимир путин, чжан цзюнь
Россия, Китай, Египет, Ирина Подносова, Владимир Путин, Чжан Цзюнь
В Сочи открылся Форум председателей верховных судов стран БРИКС
Подносова открыла Форум председателей верховных судов стран БРИКС
СОЧИ, 19 июн - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Ирина Подносова провела церемонию открытия Форума председателей верховных судов стран БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Уважаемые участники форума! Не сомневаюсь в том, что наша работа будет конструктивной и плодотворной, а её результаты будут учитываться в работе судов наших стран. Желаю вам успехов, и добро пожаловать в Российскую Федерацию", - поприветствовала Подносова участников.
Председатель Верховного суда особо выделила в программе форума вопросы внедрения в судебные процессы цифровых технологий, которые "повышают доступность правосудия для граждан и организаций, позволяют осуществлять взаимодействие с судами в дистанционно формате, исключают бумажную волокиту, сокращают сроки рассмотрения дел".
Сам форум начался с оглашения приветственного слова президента РФ Владимира Путина. Он пожелал участникам успехов в работе.
В мероприятии принимают участие глава Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнь, председатель Кассационного суда Египта Хосни Абдель-Латиф, глава Федерального верховного суда Эфиопии Теводрос Мыхрет, председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало, судья Верховного суда Индии Сурья Кант, председатель ВС Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, председатель Федерального верховного суда ОАЭ Мохаммед Аль-Захири.