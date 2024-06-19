https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html

Иногда они возвращаются: ушедшие бренды снова хотят в Россию

Иногда они возвращаются: ушедшие бренды снова хотят в Россию - РИА Новости, 19.06.2024

Иногда они возвращаются: ушедшие бренды снова хотят в Россию

Давно хотелось обратиться к нашим западным экс-партнерам и сказать им эдак задушевно: дорогие экс-друзья, а знаете ли вы, что на самом деле нам очень неплохо... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:00

2024-06-19T08:00

2024-06-19T08:01

султан хамзаев

россия

симферополь

европа

госдума рф

санкции в отношении россии

coca-cola hbc россия

the coca-cola company

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Давно хотелось обратиться к нашим западным экс-партнерам и сказать им эдак задушевно: дорогие экс-друзья, а знаете ли вы, что на самом деле нам очень неплохо живется под вашими санкциями? За два с лишним года мы прямо вошли во вкус.Когда мы открыли пакеты с пакетами санкций, там внутри оказалась наша свобода от Запада. Впервые за многие годы мы сами готовим булки с котлетами, сами их продаем, сами едим и не платим за это ни копейки каким-то дядям за океаном, которые годами наживались на наших булках.Мы сами выпускаем отличные фильмы и сериалы и сами их смотрим. И опять-таки никаких процентов американским кинокомпаниям, которые 30 лет назад как влезли на наш рынок, так и расселись там внаглую.Нигде наше освобождение от полуколониальной зависимости от Запада не видно так хорошо, как в потребительском секторе. Совершенно неслучайно, что революционный 2014 год ознаменовался нашим массовым переходом на крымские вина, российские сыры твердых сортов и розы из Симферополя. И знаете что? Нам это понравилось.Потому что свой потребительский сектор — когда-то бывший мечтой каждого советского человека — вы за прошедшие годы безнадежно изгадили. Вы пихаете свою осточертевшую повесточку в каждую булку с котлетой, в каждую пару носков, в каждую кинокомедию. Ну ведь сил больше нет это терпеть.А мы тут последние два года привыкли просто покупать футболки и лимонад без того, чтобы производители дули нам в уши про свою озабоченность глобальным потеплением, правами геев и лесбиянок, трансгендерным переходом и прочими непонятными гадостями. И вы знаете, это очень приятно. Заезжайте к нам в Россию, попробуйте продукты без вредных идеологических добавок — гарантирую, вам понравится.Но только мы вольготно расположились в этом "адском" санкционном режиме и вознамерились покайфовать, как эти западные деятели полезли к нам обратно. Пионером выступила корпорация Coca-Cola: по данным от наших депутатов, она уже приступила к повторной регистрации своего товарного знака.Позвольте, но как же так? Вы там на Западе просто ухохатывались над нашей экономикой, вы собирались "порвать ее в клочья". Нам открытым текстом заявлялось, что если Россию отрезать от пресветлого Запада, то мы тут будем есть ежей.Ну хорошо, ну и оставьте нас с нашими ежами. Зачем же вы лезете обратно? Причем это ведь началось не вчера и не с Coca-Cola. Все последние два года вы везли нам свои товары через несколько границ, меняли на ходу товарные знаки, пароли и явки, теряли по пути большую часть прибыли, плакали, кололись, но все равно терпели. Ах, как же вам не хотелось уходить с богатого российского рынка, как же вы ненавидели этот свой санкционный режим.И вот теперь вы пытаетесь вернуться официально — с товарными знаками. Так пьяный сожитель, которого выгнали в ночи, возвращается поутру к любимой с пыльным букетом полевых цветов и расквашенной физиономией: "Дор-р-рогая, это я!"Но, простите, вас здесь не стояло. На ваши места уже пришел наш отечественный бизнес, подтянулись производители из дружественных стран, есть и те ответственные западные компании, которые не повелись на санкционную истерику и никуда не ушли. Всех их мы будем поддерживать, а с теми, кто демонстративно нас бросил, мы дела иметь не хотим.У нас тут планов громадье на самом деле. Мы будем строить свои самолеты и свои автомобили, отшивать модные коллекции наших потрясающих дизайнеров, полностью обеспечивать себя вкуснейшими продуктами и отгружать их нашим друзьям.Мы прекраснейшим образом оказываем сами себе услуги — ведь это же безумие было, когда российский турист заказывал номер в российском отеле и оба платили за это процент посреднику, находившемуся в Европе или США. Это неправильно, этого больше не должно быть.Как мы будем развивать свое самолетостроение, если к нам опять полезет западный авиапром? Как мы сможем продвигать свои бренды, если к нам заявятся западные бренды с многомиллиардными рекламными бюджетами? В ходе СВО мы отвоевали свой внутренний рынок, и хотелось бы, конечно, оставить его себе.Особенно важно это как раз в потребительском секторе и в культуре. Не хотелось бы, чтобы дружественная ЛГБТ* кинокомпания Disney вернулась в наш кинобизнес и начала бы продюсировать здесь фильмы для детей. Есть опасение, что они наснимают чего-нибудь не того.Та же корпорация Coca-Cola, кстати, присутствует на всех гей-парадах, вовсю торгует ЛГБТ*-мерчем и помещает на своих рекламных плакатах целующихся мужчин — и нет, это не Брежнев с Хонеккером. Нам что, не хватает своего лимонада — натурального во всех смыслах этого слова?Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил на 20 лет запретить ушедшим из России компаниям заново регистрировать у нас свои товарные знаки. Это выглядит весьма разумной инициативой. А не в меру наглым западным фирмам и фирмешкам хотелось бы сказать словами русского классика: "Позвольте вам выйти вон!"* Экстремистское движение, запрещенное в России.

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https://ria.ru/20240614/ekspert-1953002394.html

https://ria.ru/20240607/biznes-1950487862.html

https://ria.ru/20240528/kompanii-1948848543.html

россия

симферополь

европа

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султан хамзаев, россия, симферополь, европа, госдума рф, санкции в отношении россии, coca-cola hbc россия, the coca-cola company, аналитика