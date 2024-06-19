https://ria.ru/20240619/botulizm-1953907594.html

Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин

Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин - РИА Новости, 19.06.2024

Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин

Ботулотоксин может находиться не только в консервах, но и в соленой и копченой рыбе, а также в колбасе, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:39

2024-06-19T11:39

2024-06-19T11:39

общество

россия

владимир чуланов

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ботулотоксин может находиться не только в консервах, но и в соленой и копченой рыбе, а также в колбасе, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. "Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, квашеная капуста), соленой и копченой рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку", - сказал Чуланов журналистам. Он уточнил, что при изготовлении домашних консервов необходимо использовать хорошо промытые продукты и тару, соблюдать режим стерилизации. Бактерии и ботулинический токсин могут быть уничтожены при кипячении, поэтому перед употреблением в пищу консервов по возможности следует подвергать их термической обработке в течение 15-20 минут, подчеркнул специалист. По словам Чуланова, при ботулизме не повышается температура, но наблюдается сильная сухость во рту, нарушение глотания, ощущение "комка в горле", могут развиваться нарушения зрения, сильная мышечная слабость, острая дыхательная недостаточность.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир чуланов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки