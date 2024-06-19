https://ria.ru/20240619/botulizm-1953907594.html
Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин
Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин - РИА Новости, 19.06.2024
Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин
Ботулотоксин может находиться не только в консервах, но и в соленой и копченой рыбе, а также в колбасе, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:39
2024-06-19T11:39
2024-06-19T11:39
общество
россия
владимир чуланов
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151983/44/1519834410_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_596cee7268063fbbcc5ac058d6d262a1.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ботулотоксин может находиться не только в консервах, но и в соленой и копченой рыбе, а также в колбасе, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. "Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, квашеная капуста), соленой и копченой рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку", - сказал Чуланов журналистам. Он уточнил, что при изготовлении домашних консервов необходимо использовать хорошо промытые продукты и тару, соблюдать режим стерилизации. Бактерии и ботулинический токсин могут быть уничтожены при кипячении, поэтому перед употреблением в пищу консервов по возможности следует подвергать их термической обработке в течение 15-20 минут, подчеркнул специалист. По словам Чуланова, при ботулизме не повышается температура, но наблюдается сильная сухость во рту, нарушение глотания, ощущение "комка в горле", могут развиваться нарушения зрения, сильная мышечная слабость, острая дыхательная недостаточность.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир чуланов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Россия, Владимир Чуланов, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин
Профессор Чуланов: ботулотоксин может находиться в копченой рыбе и колбасах
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ботулотоксин может находиться не только в консервах, но и в соленой и копченой рыбе, а также в колбасе, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
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"Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, квашеная капуста), соленой и копченой рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку", - сказал Чуланов журналистам.
Он уточнил, что при изготовлении домашних консервов необходимо использовать хорошо промытые продукты и тару, соблюдать режим стерилизации. Бактерии и ботулинический токсин могут быть уничтожены при кипячении, поэтому перед употреблением в пищу консервов по возможности следует подвергать их термической обработке в течение 15-20 минут, подчеркнул специалист.
По словам Чуланова, при ботулизме не повышается температура, но наблюдается сильная сухость во рту, нарушение глотания, ощущение "комка в горле", могут развиваться нарушения зрения, сильная мышечная слабость, острая дыхательная недостаточность.