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Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин - РИА Новости, 19.06.2024
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11:39 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953907594.html
Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин
Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин - РИА Новости, 19.06.2024
Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин
Ботулотоксин может находиться не только в консервах, но и в соленой и копченой рыбе, а также в колбасе, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:39
2024-06-19T11:39
общество
россия
владимир чуланов
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ботулотоксин может находиться не только в консервах, но и в соленой и копченой рыбе, а также в колбасе, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. "Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, квашеная капуста), соленой и копченой рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку", - сказал Чуланов журналистам. Он уточнил, что при изготовлении домашних консервов необходимо использовать хорошо промытые продукты и тару, соблюдать режим стерилизации. Бактерии и ботулинический токсин могут быть уничтожены при кипячении, поэтому перед употреблением в пищу консервов по возможности следует подвергать их термической обработке в течение 15-20 минут, подчеркнул специалист. По словам Чуланова, при ботулизме не повышается температура, но наблюдается сильная сухость во рту, нарушение глотания, ощущение "комка в горле", могут развиваться нарушения зрения, сильная мышечная слабость, острая дыхательная недостаточность.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
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общество, россия, владимир чуланов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Россия, Владимир Чуланов, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Не только в консервах. Эксперт рассказал, где может находиться ботулотоксин

Профессор Чуланов: ботулотоксин может находиться в копченой рыбе и колбасах

© Pixabay / SeppHДомашние заготовки
Домашние заготовки - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Pixabay / SeppH
Домашние заготовки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ботулотоксин может находиться не только в консервах, но и в соленой и копченой рыбе, а также в колбасе, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
«
"Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, квашеная капуста), соленой и копченой рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку", - сказал Чуланов журналистам.
Он уточнил, что при изготовлении домашних консервов необходимо использовать хорошо промытые продукты и тару, соблюдать режим стерилизации. Бактерии и ботулинический токсин могут быть уничтожены при кипячении, поэтому перед употреблением в пищу консервов по возможности следует подвергать их термической обработке в течение 15-20 минут, подчеркнул специалист.
По словам Чуланова, при ботулизме не повышается температура, но наблюдается сильная сухость во рту, нарушение глотания, ощущение "комка в горле", могут развиваться нарушения зрения, сильная мышечная слабость, острая дыхательная недостаточность.
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ОбществоРоссияВладимир ЧулановМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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