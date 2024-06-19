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Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка
Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка - РИА Новости, 19.06.2024
Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка
Защита просит суд во Владивостоке оправдать американского солдата Гордона Блэка по всем обвинениям: в угрозе убийством и краже, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T04:01
2024-06-19T04:01
2024-06-19T05:00
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Защита просит суд во Владивостоке оправдать американского солдата Гордона Блэка по всем обвинениям: в угрозе убийством и краже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Сторона защиты считает, что в действиях Блэка отсутствует состав преступления. Прошу суд, учитывая все обстоятельства дела, не только показания потерпевшей, но и показания подсудимого, признать моего подзащитного невиновным и оправдать его", - сказала адвокат. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. Прокурор ранее попросил суд назначить Блэку четыре года восемь месяцев колонии-поселения.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка
Защита просит суд во Владивостоке оправдать американского солдата Гордона Блэка
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Защита просит суд во Владивостоке оправдать американского солдата Гордона Блэка по всем обвинениям: в угрозе убийством и краже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Сторона защиты считает, что в действиях Блэка отсутствует состав преступления. Прошу суд, учитывая все обстоятельства дела, не только показания потерпевшей, но и показания подсудимого, признать моего подзащитного невиновным и оправдать его", - сказала адвокат.
Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом.
Прокурор ранее попросил суд назначить Блэку четыре года восемь месяцев колонии-поселения.