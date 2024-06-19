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Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка - РИА Новости, 19.06.2024
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04:01 19.06.2024 (обновлено: 05:00 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/blek-1953843962.html
Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка
Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка - РИА Новости, 19.06.2024
Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка
Защита просит суд во Владивостоке оправдать американского солдата Гордона Блэка по всем обвинениям: в угрозе убийством и краже, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T04:01
2024-06-19T05:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Защита просит суд во Владивостоке оправдать американского солдата Гордона Блэка по всем обвинениям: в угрозе убийством и краже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Сторона защиты считает, что в действиях Блэка отсутствует состав преступления. Прошу суд, учитывая все обстоятельства дела, не только показания потерпевшей, но и показания подсудимого, признать моего подзащитного невиновным и оправдать его", - сказала адвокат. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. Прокурор ранее попросил суд назначить Блэку четыре года восемь месяцев колонии-поселения.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка

Защита просит суд во Владивостоке оправдать американского солдата Гордона Блэка

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкБывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в медиабанк
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Защита просит суд во Владивостоке оправдать американского солдата Гордона Блэка по всем обвинениям: в угрозе убийством и краже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Сторона защиты считает, что в действиях Блэка отсутствует состав преступления. Прошу суд, учитывая все обстоятельства дела, не только показания потерпевшей, но и показания подсудимого, признать моего подзащитного невиновным и оправдать его", - сказала адвокат.
Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом.
Прокурор ранее попросил суд назначить Блэку четыре года восемь месяцев колонии-поселения.
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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