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Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка

Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка - РИА Новости, 19.06.2024

Защита попросила суд во Владивостоке оправдать американского солдата Блэка

Защита просит суд во Владивостоке оправдать американского солдата Гордона Блэка по всем обвинениям: в угрозе убийством и краже, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T04:01

2024-06-19T04:01

2024-06-19T05:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Защита просит суд во Владивостоке оправдать американского солдата Гордона Блэка по всем обвинениям: в угрозе убийством и краже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Сторона защиты считает, что в действиях Блэка отсутствует состав преступления. Прошу суд, учитывая все обстоятельства дела, не только показания потерпевшей, но и показания подсудимого, признать моего подзащитного невиновным и оправдать его", - сказала адвокат. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. Прокурор ранее попросил суд назначить Блэку четыре года восемь месяцев колонии-поселения.

https://ria.ru/20240617/delo-1953307664.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край