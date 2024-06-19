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СМИ: демократы усомнились в победе Байдена на выборах из-за его подходов - РИА Новости, 19.06.2024
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19:59 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/biden-1954095359.html
СМИ: демократы усомнились в победе Байдена на выборах из-за его подходов
СМИ: демократы усомнились в победе Байдена на выборах из-за его подходов - РИА Новости, 19.06.2024
СМИ: демократы усомнились в победе Байдена на выборах из-за его подходов
Высокопоставленные демократы, включая помощников президента США Джо Байдена, сомневаются, что подходы действующего главы государства к предвыборной кампании... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:59
2024-06-19T19:59
в мире
сша
джо байден
демократическая партия сша
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Высокопоставленные демократы, включая помощников президента США Джо Байдена, сомневаются, что подходы действующего главы государства к предвыборной кампании обеспечат ему переизбрание, пишет издание Axios. "Высокопоставленные демократы, включая некоторых помощников Байдена, всё больше сомневаются в его теории победы в ноябре, которая основана на опасениях избирателей по поводу событий 6 января, политического насилия, демократии и характера Дональда Трампа", - пишет издание. В публикации отмечается, что самые близкие соратники нынешнего президента США сохраняют уверенность в его "теории", однако они окружены не разделяющим ее большинством, в то время как опросы общественного мнения показывают отставание Байдена от главного оппонента. Издание цитирует демократического стратега, связанного с предвыборным штабом Байдена, который называет нынешнюю ситуацию "ужасной", высказывая сомнения в том, что команда президента осознает это и располагает планом по исправлению ситуации. "Близкие к президенту люди говорят, что боятся выражать обеспокоенность на встречах, поскольку группа давних помощников Байдена может изгнать инакомыслящих", - говорится в сообщении. Издание пишет, что подвергнуться остракизму боятся даже близкие к центральной команде люди, а дискуссии о смене курса не ведется вовсе. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html
https://ria.ru/20240615/debaty-1953140787.html
https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html
сша
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в мире, сша, джо байден, демократическая партия сша
В мире, США, Джо Байден, Демократическая партия США
СМИ: демократы усомнились в победе Байдена на выборах из-за его подходов

Axios: демократы усомнились, что подходы Байдена обеспечат ему успех на выборах

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Высокопоставленные демократы, включая помощников президента США Джо Байдена, сомневаются, что подходы действующего главы государства к предвыборной кампании обеспечат ему переизбрание, пишет издание Axios.
"Высокопоставленные демократы, включая некоторых помощников Байдена, всё больше сомневаются в его теории победы в ноябре, которая основана на опасениях избирателей по поводу событий 6 января, политического насилия, демократии и характера Дональда Трампа", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Судьбу мира решат американские выборы
Вчера, 08:00
В публикации отмечается, что самые близкие соратники нынешнего президента США сохраняют уверенность в его "теории", однако они окружены не разделяющим ее большинством, в то время как опросы общественного мнения показывают отставание Байдена от главного оппонента.
Издание цитирует демократического стратега, связанного с предвыборным штабом Байдена, который называет нынешнюю ситуацию "ужасной", высказывая сомнения в том, что команда президента осознает это и располагает планом по исправлению ситуации.
"Близкие к президенту люди говорят, что боятся выражать обеспокоенность на встречах, поскольку группа давних помощников Байдена может изгнать инакомыслящих", - говорится в сообщении. Издание пишет, что подвергнуться остракизму боятся даже близкие к центральной команде люди, а дискуссии о смене курса не ведется вовсе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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15 июня, 17:42
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
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