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Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024
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Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО
Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024
Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО
Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили блиндажи с военнослужащими ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:13
2024-06-19T05:13
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили блиндажи с военнослужащими ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На одном из направлений разведчики получили данные о проведении ротации противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", - сообщили в МО. Уточняется, что операторы БПЛА группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО

МО: расчеты БПЛА группировки "Запад" уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили блиндажи с военнослужащими ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На одном из направлений разведчики получили данные о проведении ротации противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", - сообщили в МО.
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Уточняется, что операторы БПЛА группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.
 
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