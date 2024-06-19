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Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО
Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024
Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО
Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили блиндажи с военнослужащими ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:13
2024-06-19T05:13
2024-06-19T05:13
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили блиндажи с военнослужащими ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На одном из направлений разведчики получили данные о проведении ротации противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", - сообщили в МО. Уточняется, что операторы БПЛА группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО
МО: расчеты БПЛА группировки "Запад" уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили блиндажи с военнослужащими ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На одном из направлений разведчики получили данные о проведении ротации противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", - сообщили в МО.
Уточняется, что операторы БПЛА группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.