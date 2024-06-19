https://ria.ru/20240619/bespilotniki-1953846681.html

Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО

Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024

Расчеты БПЛА уничтожили блиндажи ВСУ в зоне СВО

Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили блиндажи с военнослужащими ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:13

2024-06-19T05:13

2024-06-19T05:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885124630_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_0388297225aa1e14b2ec58f42ec314d7.jpg

ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили блиндажи с военнослужащими ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На одном из направлений разведчики получили данные о проведении ротации противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", - сообщили в МО. Уточняется, что операторы БПЛА группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.

https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность