https://ria.ru/20240619/bespilotnik-1954115511.html

В Курской области ликвидировали и обезвредили 37 украинских дронов

В Курской области ликвидировали и обезвредили 37 украинских дронов - РИА Новости, 19.06.2024

В Курской области ликвидировали и обезвредили 37 украинских дронов

Тридцать семь дронов ВСУ ликвидировано и обезврежено в приграничных районах Курской области в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T22:21

2024-06-19T22:21

2024-06-19T22:21

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Тридцать семь дронов ВСУ ликвидировано и обезврежено в приграничных районах Курской области в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 37 украинских дронов", - написал он. Ранее сообщалось, что над Медвенским районом Курской области была сбита украинская ракета.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

курская область

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины