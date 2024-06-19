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В Курской области ликвидировали и обезвредили 37 украинских дронов
В Курской области ликвидировали и обезвредили 37 украинских дронов - РИА Новости, 19.06.2024
В Курской области ликвидировали и обезвредили 37 украинских дронов
Тридцать семь дронов ВСУ ликвидировано и обезврежено в приграничных районах Курской области в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:21
2024-06-19T22:21
2024-06-19T22:21
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Тридцать семь дронов ВСУ ликвидировано и обезврежено в приграничных районах Курской области в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 37 украинских дронов", - написал он. Ранее сообщалось, что над Медвенским районом Курской области была сбита украинская ракета.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В Курской области ликвидировали и обезвредили 37 украинских дронов
Смирнов: в Курской области ликвидировали и обезвредили 37 дронов ВСУ