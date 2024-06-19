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ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей, заявили в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/bespilotnik-1954019098.html
ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей, заявили в Харьковской области
ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей, заявили в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей, заявили в Харьковской области
ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей Харьковской области и создания в регионе гуманитарной катастрофы, люди вынуждены сутками прятаться без еды и воды,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:59
2024-06-19T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей Харьковской области и создания в регионе гуманитарной катастрофы, люди вынуждены сутками прятаться без еды и воды, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. "Вооруженные формирования Украины используют БПЛА в целях запугивания населения и создания условий гуманитарной катастрофы, нанося целенаправленные удары при попытке мирных граждан покинуть укрытие. Опасность быть целью БПЛА ВСУ вынуждает мирных жителей находиться без еды и воды... в подвалах на протяжении не просто суток, а нескольких недель, что создает возможность гуманитарной катастрофы", - сказал Лисняк.
https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей, заявили в Харьковской области

Глава ВГА: ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей Харьковской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей Харьковской области и создания в регионе гуманитарной катастрофы, люди вынуждены сутками прятаться без еды и воды, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк.
"Вооруженные формирования Украины используют БПЛА в целях запугивания населения и создания условий гуманитарной катастрофы, нанося целенаправленные удары при попытке мирных граждан покинуть укрытие. Опасность быть целью БПЛА ВСУ вынуждает мирных жителей находиться без еды и воды... в подвалах на протяжении не просто суток, а нескольких недель, что создает возможность гуманитарной катастрофы", - сказал Лисняк.
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