https://ria.ru/20240619/bespilotnik-1954019098.html

ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей, заявили в Харьковской области

ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей, заявили в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024

ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей, заявили в Харьковской области

ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей Харьковской области и создания в регионе гуманитарной катастрофы, люди вынуждены сутками прятаться без еды и воды,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:59

2024-06-19T15:59

2024-06-19T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ВСУ используют БПЛА для запугивания жителей Харьковской области и создания в регионе гуманитарной катастрофы, люди вынуждены сутками прятаться без еды и воды, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. "Вооруженные формирования Украины используют БПЛА в целях запугивания населения и создания условий гуманитарной катастрофы, нанося целенаправленные удары при попытке мирных граждан покинуть укрытие. Опасность быть целью БПЛА ВСУ вынуждает мирных жителей находиться без еды и воды... в подвалах на протяжении не просто суток, а нескольких недель, что создает возможность гуманитарной катастрофы", - сказал Лисняк.

https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины