https://ria.ru/20240619/berezhok-1953921366.html

Боевой модуль БМП "Бережок" станет комплексом борьбы с морскими дронами

Боевой модуль БМП "Бережок" станет комплексом борьбы с морскими дронами - РИА Новости, 19.06.2024

Боевой модуль БМП "Бережок" станет комплексом борьбы с морскими дронами

Боевой модуль для боевых машин пехоты "Бережок" может быть самостоятельным комплексом борьбы с морскими дронами, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:17

2024-06-19T12:17

2024-06-19T12:17

безопасность

бмп-2

высокоточные комплексы

технологии

кронштадт

бмп-2м

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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Боевой модуль для боевых машин пехоты "Бережок" может быть самостоятельным комплексом борьбы с морскими дронами, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") - предприятия-разработчика изделия. Сегодня "Бережок" устанавливается на БМП-2 в рамках модернизации этих машин до уровня БМП-2М. "На морском салоне в Кронштадте мы представляем модуль "Бережок" как самостоятельную систему, которую можно применять, в том числе, для борьбы с безэкипажными катерами", - сказал собеседник агентства. Обитаемый двухместный боевой модуль "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2 с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемого комплекса вооружения. В состав комплекса входят пусковые установки ракет семейства "Корнет", 30 мм автоматическая пушка 2А42, 30 мм гранатомёт АГ-30М и 7,62 мм пулемёт ПКТМ. Максимальная дальность поражения- до 8 километров. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.

https://ria.ru/20240617/bmp-1953459139.html

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923554133.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, бмп-2, высокоточные комплексы, технологии, кронштадт, бмп-2м