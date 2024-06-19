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Адвокат сообщил дату выхода Никиты Белых из колонии - РИА Новости, 19.06.2024
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15:57 19.06.2024 (обновлено: 16:08 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/belykh-1954017975.html
Адвокат сообщил дату выхода Никиты Белых из колонии
Адвокат сообщил дату выхода Никиты Белых из колонии - РИА Новости, 19.06.2024
Адвокат сообщил дату выхода Никиты Белых из колонии
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет за взятки, выйдет на свободу 21 июня, заявил РИА новости его адвокат Андрей Грохотов. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:57
2024-06-19T16:08
кировская область
никита белых
происшествия
россия
кировский областной суд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет за взятки, выйдет на свободу 21 июня, заявил РИА новости его адвокат Андрей Грохотов.Ранее адвокат заявлял, что срок Белых заканчивается 24 июня полностью, последний день отбывания наказания - 23 июня. Поскольку это выходной день, его могли выпустить как 21 июня, так и 24 июня."Двадцать первого числа в первой половине дня… Выйдет из СИЗО-1 в Кирове", - сказал адвокат агентству.По его словам, Белых примет участие в заседании Кировского областного суда через неделю - 28 июня. "Он в этом заседании подсудимый, поэтому там его явка необходима. Он планирует (там быть)", - сообщил Грохотов.Кировский областной суд 28 июня рассмотрит апелляцию на приговор бывшему губернатору Кировской области по делу о злоупотреблении полномочиями. Согласно материалам суда, апелляция подана на решение Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года. В суде РИА Новости уточняли, что обжаловали приговор и сторона защиты, и прокуратура.Октябрьский районный суд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Впрочем, экс-глава региона на свободу не вышел, так как продолжает отбывать восьмилетний срок за взятки. Согласно предъявленному обвинению, Белых для видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты, обеспечил выделение "Кировской региональной ипотечной корпорации" 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал.По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html
https://ria.ru/20240527/arest-1948700849.html
https://ria.ru/20231227/belousov-1918508750.html
кировская область
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кировская область, никита белых, происшествия, россия, кировский областной суд
Кировская область, Никита Белых, Происшествия, Россия, Кировский областной суд
Адвокат сообщил дату выхода Никиты Белых из колонии

Адвокат: Никита Белых выйдет из колонии 21 июня

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкБывший губернатор Кировской области Никита Белых, подозреваемый в превышении должностных полномочий
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, подозреваемый в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет за взятки, выйдет на свободу 21 июня, заявил РИА новости его адвокат Андрей Грохотов.
Ранее адвокат заявлял, что срок Белых заканчивается 24 июня полностью, последний день отбывания наказания - 23 июня. Поскольку это выходной день, его могли выпустить как 21 июня, так и 24 июня.
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"Двадцать первого числа в первой половине дня… Выйдет из СИЗО-1 в Кирове", - сказал адвокат агентству.
По его словам, Белых примет участие в заседании Кировского областного суда через неделю - 28 июня. "Он в этом заседании подсудимый, поэтому там его явка необходима. Он планирует (там быть)", - сообщил Грохотов.
Кировский областной суд 28 июня рассмотрит апелляцию на приговор бывшему губернатору Кировской области по делу о злоупотреблении полномочиями. Согласно материалам суда, апелляция подана на решение Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года. В суде РИА Новости уточняли, что обжаловали приговор и сторона защиты, и прокуратура.
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Октябрьский районный суд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Впрочем, экс-глава региона на свободу не вышел, так как продолжает отбывать восьмилетний срок за взятки. Согласно предъявленному обвинению, Белых для видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты, обеспечил выделение "Кировской региональной ипотечной корпорации" 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал.
По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.
Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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