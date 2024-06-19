https://ria.ru/20240619/belykh-1954017975.html

Адвокат сообщил дату выхода Никиты Белых из колонии

Адвокат сообщил дату выхода Никиты Белых из колонии - РИА Новости, 19.06.2024

Адвокат сообщил дату выхода Никиты Белых из колонии

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет за взятки, выйдет на свободу 21 июня, заявил РИА новости его адвокат Андрей Грохотов. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:57

2024-06-19T15:57

2024-06-19T16:08

кировская область

никита белых

происшествия

россия

кировский областной суд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет за взятки, выйдет на свободу 21 июня, заявил РИА новости его адвокат Андрей Грохотов.Ранее адвокат заявлял, что срок Белых заканчивается 24 июня полностью, последний день отбывания наказания - 23 июня. Поскольку это выходной день, его могли выпустить как 21 июня, так и 24 июня."Двадцать первого числа в первой половине дня… Выйдет из СИЗО-1 в Кирове", - сказал адвокат агентству.По его словам, Белых примет участие в заседании Кировского областного суда через неделю - 28 июня. "Он в этом заседании подсудимый, поэтому там его явка необходима. Он планирует (там быть)", - сообщил Грохотов.Кировский областной суд 28 июня рассмотрит апелляцию на приговор бывшему губернатору Кировской области по делу о злоупотреблении полномочиями. Согласно материалам суда, апелляция подана на решение Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года. В суде РИА Новости уточняли, что обжаловали приговор и сторона защиты, и прокуратура.Октябрьский районный суд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Впрочем, экс-глава региона на свободу не вышел, так как продолжает отбывать восьмилетний срок за взятки. Согласно предъявленному обвинению, Белых для видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты, обеспечил выделение "Кировской региональной ипотечной корпорации" 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал.По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html

https://ria.ru/20240527/arest-1948700849.html

https://ria.ru/20231227/belousov-1918508750.html

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Кирилл Волков

кировская область, никита белых, происшествия, россия, кировский областной суд