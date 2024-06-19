https://ria.ru/20240619/bardukov-1954099488.html
Актер Алексей Бардуков находится в больнице
Актер Алексей Бардуков находится в больнице - РИА Новости, 19.06.2024
Актер Алексей Бардуков находится в больнице
Актера Алексея Бардукова могли госпитализировать в ИКБ №1 Москвы, заявили РИА Новости в медучреждении, не раскрывая при этом информацию о его состоянии. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:22
2024-06-19T20:22
2024-06-19T20:29
происшествия
москва
нижегородская область
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853340432_0:42:3174:1827_1920x0_80_0_0_91c67dad682d710e9de277787ce48e7c.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Актера Алексея Бардукова могли госпитализировать в ИКБ №1 Москвы, заявили РИА Новости в медучреждении, не раскрывая при этом информацию о его состоянии. Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что Бардуков госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на ботулизм. В медучреждении не стали отрицать, что пациент находится у них. "К сожалению, никакой информации вам дать не могу. Пациент не оставил никаких телефонов представителей своих", - сказали в медучреждении, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о состоянии Бардукова. Бардуков известен своими ролями в сериалах "Диверсант", "Мертвое поле" и других. Он также снимался в таких фильмах как "Подольские курсанты" и "Метро". Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
москва
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853340432_341:0:2833:1869_1920x0_80_0_0_bf6357a87421d574fcc9d852e103e7eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, нижегородская область
Происшествия, Москва, Нижегородская область, Культура
Актер Алексей Бардуков находится в больнице
Актер сериала "Диверсант" Алексей Бардуков находится в больнице
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Актера Алексея Бардукова могли госпитализировать в ИКБ №1 Москвы, заявили РИА Новости в медучреждении, не раскрывая при этом информацию о его состоянии.
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что Бардуков госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на ботулизм.
В медучреждении не стали отрицать, что пациент находится у них. "К сожалению, никакой информации вам дать не могу. Пациент не оставил никаких телефонов представителей своих", - сказали в медучреждении, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о состоянии Бардукова.
Бардуков известен своими ролями в сериалах "Диверсант", "Мертвое поле" и других. Он также снимался в таких фильмах как "Подольские курсанты" и "Метро".
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова
рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области
и Казани
. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".