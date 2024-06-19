https://ria.ru/20240619/bardukov-1954099488.html

Актер Алексей Бардуков находится в больнице

Актер Алексей Бардуков находится в больнице - РИА Новости, 19.06.2024

Актер Алексей Бардуков находится в больнице

Актера Алексея Бардукова могли госпитализировать в ИКБ №1 Москвы, заявили РИА Новости в медучреждении, не раскрывая при этом информацию о его состоянии. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:22

2024-06-19T20:22

2024-06-19T20:29

происшествия

москва

нижегородская область

культура

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Актера Алексея Бардукова могли госпитализировать в ИКБ №1 Москвы, заявили РИА Новости в медучреждении, не раскрывая при этом информацию о его состоянии. Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что Бардуков госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на ботулизм. В медучреждении не стали отрицать, что пациент находится у них. "К сожалению, никакой информации вам дать не могу. Пациент не оставил никаких телефонов представителей своих", - сказали в медучреждении, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о состоянии Бардукова. Бардуков известен своими ролями в сериалах "Диверсант", "Мертвое поле" и других. Он также снимался в таких фильмах как "Подольские курсанты" и "Метро". Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

москва

нижегородская область

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происшествия, москва, нижегородская область