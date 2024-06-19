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Актер Алексей Бардуков находится в больнице - РИА Новости, 19.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:22 19.06.2024 (обновлено: 20:29 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/bardukov-1954099488.html
Актер Алексей Бардуков находится в больнице
Актер Алексей Бардуков находится в больнице - РИА Новости, 19.06.2024
Актер Алексей Бардуков находится в больнице
Актера Алексея Бардукова могли госпитализировать в ИКБ №1 Москвы, заявили РИА Новости в медучреждении, не раскрывая при этом информацию о его состоянии. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:22
2024-06-19T20:29
происшествия
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культура
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Актера Алексея Бардукова могли госпитализировать в ИКБ №1 Москвы, заявили РИА Новости в медучреждении, не раскрывая при этом информацию о его состоянии. Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что Бардуков госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на ботулизм. В медучреждении не стали отрицать, что пациент находится у них. "К сожалению, никакой информации вам дать не могу. Пациент не оставил никаких телефонов представителей своих", - сказали в медучреждении, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о состоянии Бардукова. Бардуков известен своими ролями в сериалах "Диверсант", "Мертвое поле" и других. Он также снимался в таких фильмах как "Подольские курсанты" и "Метро". Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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происшествия, москва, нижегородская область
Происшествия, Москва, Нижегородская область, Культура
Актер Алексей Бардуков находится в больнице

Актер сериала "Диверсант" Алексей Бардуков находится в больнице

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАктер Алексей Бардуков
Актер Алексей Бардуков - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Актер Алексей Бардуков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Актера Алексея Бардукова могли госпитализировать в ИКБ №1 Москвы, заявили РИА Новости в медучреждении, не раскрывая при этом информацию о его состоянии.
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что Бардуков госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на ботулизм.
В медучреждении не стали отрицать, что пациент находится у них. "К сожалению, никакой информации вам дать не могу. Пациент не оставил никаких телефонов представителей своих", - сказали в медучреждении, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о состоянии Бардукова.
Бардуков известен своими ролями в сериалах "Диверсант", "Мертвое поле" и других. Он также снимался в таких фильмах как "Подольские курсанты" и "Метро".
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
 
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