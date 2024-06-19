https://ria.ru/20240619/balet-1953916595.html

Захарова призвала искать талантливых хореографов в России

Захарова призвала искать талантливых хореографов в России - РИА Новости, 19.06.2024

Захарова призвала искать талантливых хореографов в России

Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова призвала искать талантливых, молодых хореографов в России и делать акцент на своем... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:04

2024-06-19T12:04

2024-06-19T12:58

светлана захарова

большой театр

культура

культура

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова призвала искать талантливых, молодых хореографов в России и делать акцент на своем современном искусстве, отметив, что возможности отечественного балета сильно понизились, так как в страну перестали приезжать постановщики с Запада. "Я думаю, что (русский балет - ред.) будет еще лучше. Сегодня мы делаем акцент на собственном современном искусстве, так как возможности у нас очень сильно понизились, не секрет, что многие современные хореографы с Запада перестали к нам приезжать", - сказала Захарова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По её мнению, надо искать молодых, талантливых хореографов и давать им себя пробовать. "Если мы не будем пробовать и рисковать, может, тогда еще хуже станет. Нужно развиваться и ничего не бояться", - подчеркнула балерина. Она напомнила, что возобновленный балет "Ромео и Джульетта" в постановке Михаила Лавровского был воспринят как что-то новое. "Сейчас это было станцовано новыми артистами, сыграно другими музыкантами. Все костюмы были сделаны по старым эскизам. Это так мощно и ярко прозвучало. Этот спектакль стал новым дыханием", - отметила артистка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана захарова, большой театр, культура