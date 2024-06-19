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Захарова призвала искать талантливых хореографов в России - РИА Новости, 19.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:04 19.06.2024 (обновлено: 12:58 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/balet-1953916595.html
Захарова призвала искать талантливых хореографов в России
Захарова призвала искать талантливых хореографов в России - РИА Новости, 19.06.2024
Захарова призвала искать талантливых хореографов в России
Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова призвала искать талантливых, молодых хореографов в России и делать акцент на своем... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:04
2024-06-19T12:58
светлана захарова
большой театр
культура
культура
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова призвала искать талантливых, молодых хореографов в России и делать акцент на своем современном искусстве, отметив, что возможности отечественного балета сильно понизились, так как в страну перестали приезжать постановщики с Запада. "Я думаю, что (русский балет - ред.) будет еще лучше. Сегодня мы делаем акцент на собственном современном искусстве, так как возможности у нас очень сильно понизились, не секрет, что многие современные хореографы с Запада перестали к нам приезжать", - сказала Захарова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По её мнению, надо искать молодых, талантливых хореографов и давать им себя пробовать. "Если мы не будем пробовать и рисковать, может, тогда еще хуже станет. Нужно развиваться и ничего не бояться", - подчеркнула балерина. Она напомнила, что возобновленный балет "Ромео и Джульетта" в постановке Михаила Лавровского был воспринят как что-то новое. "Сейчас это было станцовано новыми артистами, сыграно другими музыкантами. Все костюмы были сделаны по старым эскизам. Это так мощно и ярко прозвучало. Этот спектакль стал новым дыханием", - отметила артистка.
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светлана захарова, большой театр, культура
Светлана Захарова, Большой театр, Культура, Культура

Захарова призвала искать талантливых хореографов в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародная артистка России, прима-балерина Большого театра, председатель жюри Приза "Бенуа де ла Данс" Светлана Захарова
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра, председатель жюри Приза Бенуа де ла Данс Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова призвала искать талантливых, молодых хореографов в России и делать акцент на своем современном искусстве, отметив, что возможности отечественного балета сильно понизились, так как в страну перестали приезжать постановщики с Запада.
"Я думаю, что (русский балет - ред.) будет еще лучше. Сегодня мы делаем акцент на собственном современном искусстве, так как возможности у нас очень сильно понизились, не секрет, что многие современные хореографы с Запада перестали к нам приезжать", - сказала Захарова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По её мнению, надо искать молодых, талантливых хореографов и давать им себя пробовать. "Если мы не будем пробовать и рисковать, может, тогда еще хуже станет. Нужно развиваться и ничего не бояться", - подчеркнула балерина.
Она напомнила, что возобновленный балет "Ромео и Джульетта" в постановке Михаила Лавровского был воспринят как что-то новое. "Сейчас это было станцовано новыми артистами, сыграно другими музыкантами. Все костюмы были сделаны по старым эскизам. Это так мощно и ярко прозвучало. Этот спектакль стал новым дыханием", - отметила артистка.
 
КультураСветлана ЗахароваБольшой театрКультура
 
 
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