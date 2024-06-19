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Мария Багреева: треть закупок малого объема Москвы приходится на регионы - РИА Новости, 19.06.2024
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09:17 19.06.2024 (обновлено: 10:04 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/bagreeva-1953813323.html
Мария Багреева: треть закупок малого объема Москвы приходится на регионы
Мария Багреева: треть закупок малого объема Москвы приходится на регионы - РИА Новости, 19.06.2024
Мария Багреева: треть закупок малого объема Москвы приходится на регионы
За пять месяцев этого года треть всех московских закупок на портале поставщиков пришлась на региональный бизнес, рассказала заммэра столицы, руководитель... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:17
2024-06-19T10:04
москва
мария багреева
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За пять месяцев этого года треть всех московских закупок на портале поставщиков пришлась на региональный бизнес, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.Портал был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Там работают заказчики из 40 регионов России и более 330 тысяч поставщиков со всей страны."За первые пять месяцев 2024 года московские заказчики подписали на портале поставщиков 32,3 тысячи контрактов с предпринимателями из регионов на сумму более 6,5 миллиарда рублей – это треть всех закупок столицы на ресурсе. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на платформе провели 28,5 тысячи таких сделок на 4,9 миллиарда рублей", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.По словам заммэра, привлечение к закупкам поставщиков из других регионов помогает достигать достойного уровня конкуренции и открывает дополнительные возможности для развития бизнеса по всей стране. Уточняется, что чаще всего столица закупает у них строительные, хозяйственные и информационно-технологические товары, бытовую технику, услуги охраны и техобслуживания.Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что алгоритмы работы на портале для московского и регионального бизнеса не различаются, что предоставляет им равный доступ к городским закупкам. Чаще всего контракты заключались с предпринимателями из Московской области, Санкт-Петербурга, Калужской, Свердловской и Ростовской областей – с ними за пять месяцев было заключено 19,5 тысячи контрактов на сумму около четырех миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240321/zakupki-1934569063.html
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москва, мария багреева, россия
Москва, Мария Багреева, Россия

Мария Багреева: треть закупок малого объема Москвы приходится на регионы

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. За пять месяцев этого года треть всех московских закупок на портале поставщиков пришлась на региональный бизнес, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Портал был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Там работают заказчики из 40 регионов России и более 330 тысяч поставщиков со всей страны.
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"За первые пять месяцев 2024 года московские заказчики подписали на портале поставщиков 32,3 тысячи контрактов с предпринимателями из регионов на сумму более 6,5 миллиарда рублей – это треть всех закупок столицы на ресурсе. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на платформе провели 28,5 тысячи таких сделок на 4,9 миллиарда рублей", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.
По словам заммэра, привлечение к закупкам поставщиков из других регионов помогает достигать достойного уровня конкуренции и открывает дополнительные возможности для развития бизнеса по всей стране. Уточняется, что чаще всего столица закупает у них строительные, хозяйственные и информационно-технологические товары, бытовую технику, услуги охраны и техобслуживания.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что алгоритмы работы на портале для московского и регионального бизнеса не различаются, что предоставляет им равный доступ к городским закупкам. Чаще всего контракты заключались с предпринимателями из Московской области, Санкт-Петербурга, Калужской, Свердловской и Ростовской областей – с ними за пять месяцев было заключено 19,5 тысячи контрактов на сумму около четырех миллиардов рублей.
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