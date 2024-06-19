https://ria.ru/20240619/axios-1953881591.html

Белый дом отменил встречу высокого уровня с Израилем, пишут СМИ

Белый дом отменил встречу высокого уровня с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2024

Белый дом отменил встречу высокого уровня с Израилем, пишут СМИ

Белый дом отменил встречу высокого уровня между США и Израилем, которая должна была состояться в четверг, после видеообращения премьера Израиля Биньямина... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:19

2024-06-19T10:19

2024-06-19T10:19

в мире

сша

израиль

биньямин нетаньяху

джо байден

амос хохштейн

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904232251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed6e7a7f9358b3ddf7e7955e8ee35f73.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Белый дом отменил встречу высокого уровня между США и Израилем, которая должна была состояться в четверг, после видеообращения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу отказа в поставках оружия, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении назвал "немыслимым" тот факт, что администрация США в последние пару месяцев отказывали его стране в поставках оружия и боеприпасов, и выразил надежду, что Вашингтон пересмотрит свою позицию. Как заявили порталу два израильских и американских чиновника, высокопоставленные советники президента США Джо Байдена были "вне себя от злости" из-за видео, о чем советник президента США Амос Хохштейн передал лично Нетаньяху. Согласно двум осведомленным израильским чиновникам, Хохштейн заявил Нетаньяху, что обвинения в видео были "безосновательными и дерзкими". "Кроме того, ключевые советники Байдена решили отменить стратегический диалог по Ирану, который должен был включать многочасовые встречи с участием чиновников госдепартамента, Пентагона и спецслужб США, а также их израильских коллег", - отмечает портал. Два американских чиновника сообщили Axios, что встреча была отменена, чтобы донести сигнал властям Израиля по поводу видео премьера. Еще один американский чиновник заявил порталу, что встреча была не отменена, а отложена "из-за проблем с расписанием". "Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан еще встретится со своим израильским коллегой Цахи Анегби, который уже поехал в США... Министр обороны Израиля Йоав Галант также планирует посетить страну в начале следующей недели", - добавили порталу израильские чиновники. Ранее портал Walla со ссылкой на нескольких осведомленных чиновников в США и Израиле заявлял, что спецслужбы США и Израиля изучают новую информацию о компьютерном моделировании, недавно разработанном иранскими учеными, которое может быть использовано в том числе для исследований и разработок в области ядерного оружия. Предполагалось, что высокопоставленные американские и израильские официальные лица встретятся в четверг в Белом доме на заседании двусторонней стратегической рабочей группы, чтобы обсудить состояние иранской ядерной программы и другие вопросы. Американскую делегацию должен возглавить Салливан, израильскую - Анегби и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, амос хохштейн, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году