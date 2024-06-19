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Аверин прокомментировал переход из театра Сатиры в "Ленком" - РИА Новости, 19.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:01 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/averin-1954079476.html
Аверин прокомментировал переход из театра Сатиры в "Ленком"
Аверин прокомментировал переход из театра Сатиры в "Ленком" - РИА Новости, 19.06.2024
Аверин прокомментировал переход из театра Сатиры в "Ленком"
Заслуженный артист России Максим Аверин заявил, что его переход из труппы Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова" не связан со сменой руководства, он продолжит... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:01
2024-06-19T19:01
культура
новости культуры
россия
максим аверин
ленком
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Заслуженный артист России Максим Аверин заявил, что его переход из труппы Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова" не связан со сменой руководства, он продолжит играть в обоих театрах. Ранее директор театр "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил РИА Новости о том, что Аверин ушел из Театра Сатиры в "Ленком". "В Театре Сатиры при Газарове (экс-худрук театра Сергей Газаров – ред.) мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра "Ленком" были завершены. Мое решение о переходе никаким образом не связано с приходом Евгения Владимировича, которого я знаю и уважаю давно и желаю всяческих успехов. Я рад, что Театр Сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора", - сказал Аверин, слова которого цитирует Театр Сатиры в своей официальной группе "ВКонтакте". В сообщении добавили, что Аверин продолжит играть в постановках Театра Сатиры как приглашенный актер. На сайте мэра и правительства Москвы в начале июня сообщили о том, что народный артист России Евгений Герасимов станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Помимо новой должности он сохранил за собой пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке. Позже в пресс-службе Театра Сатиры РИА Новости сообщали, что Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым.
https://ria.ru/20240607/teatr_satiry-1951536775.html
https://ria.ru/20240205/averin-1923033687.html
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новости культуры, россия, максим аверин, ленком, театр сатиры (москва)
Культура, Новости культуры, Россия, Максим Аверин, Ленком, Театр сатиры (Москва)
Аверин прокомментировал переход из театра Сатиры в "Ленком"

Аверин заявил, что его уход из театра Сатиры не связан с приходом Герасимова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Максим Аверин
Актер Максим Аверин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Максим Аверин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Заслуженный артист России Максим Аверин заявил, что его переход из труппы Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова" не связан со сменой руководства, он продолжит играть в обоих театрах.
Ранее директор театр "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил РИА Новости о том, что Аверин ушел из Театра Сатиры в "Ленком".
Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Театру Сатиры нужна перезагрузка, заявил Герасимов
7 июня, 20:43
"В Театре Сатиры при Газарове (экс-худрук театра Сергей Газаров – ред.) мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра "Ленком" были завершены. Мое решение о переходе никаким образом не связано с приходом Евгения Владимировича, которого я знаю и уважаю давно и желаю всяческих успехов. Я рад, что Театр Сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора", - сказал Аверин, слова которого цитирует Театр Сатиры в своей официальной группе "ВКонтакте".
В сообщении добавили, что Аверин продолжит играть в постановках Театра Сатиры как приглашенный актер.
На сайте мэра и правительства Москвы в начале июня сообщили о том, что народный артист России Евгений Герасимов станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Помимо новой должности он сохранил за собой пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке. Позже в пресс-службе Театра Сатиры РИА Новости сообщали, что Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым.
Кадр из сериала Склифосовский
Максим Аверин: "Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым"
5 февраля, 08:00
 
КультураНовости культурыРоссияМаксим АверинЛенкомТеатр сатиры (Москва)
 
 
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