https://ria.ru/20240619/averin-1954079476.html

Аверин прокомментировал переход из театра Сатиры в "Ленком"

Аверин прокомментировал переход из театра Сатиры в "Ленком" - РИА Новости, 19.06.2024

Аверин прокомментировал переход из театра Сатиры в "Ленком"

Заслуженный артист России Максим Аверин заявил, что его переход из труппы Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова" не связан со сменой руководства, он продолжит... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:01

2024-06-19T19:01

2024-06-19T19:01

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новости культуры

россия

максим аверин

ленком

театр сатиры (москва)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Заслуженный артист России Максим Аверин заявил, что его переход из труппы Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова" не связан со сменой руководства, он продолжит играть в обоих театрах. Ранее директор театр "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил РИА Новости о том, что Аверин ушел из Театра Сатиры в "Ленком". "В Театре Сатиры при Газарове (экс-худрук театра Сергей Газаров – ред.) мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра "Ленком" были завершены. Мое решение о переходе никаким образом не связано с приходом Евгения Владимировича, которого я знаю и уважаю давно и желаю всяческих успехов. Я рад, что Театр Сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора", - сказал Аверин, слова которого цитирует Театр Сатиры в своей официальной группе "ВКонтакте". В сообщении добавили, что Аверин продолжит играть в постановках Театра Сатиры как приглашенный актер. На сайте мэра и правительства Москвы в начале июня сообщили о том, что народный артист России Евгений Герасимов станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Помимо новой должности он сохранил за собой пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке. Позже в пресс-службе Театра Сатиры РИА Новости сообщали, что Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым.

https://ria.ru/20240607/teatr_satiry-1951536775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, максим аверин, ленком, театр сатиры (москва)