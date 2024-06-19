Аверин прокомментировал переход из театра Сатиры в "Ленком"
Аверин заявил, что его уход из театра Сатиры не связан с приходом Герасимова
Актер Максим Аверин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Заслуженный артист России Максим Аверин заявил, что его переход из труппы Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова" не связан со сменой руководства, он продолжит играть в обоих театрах.
Ранее директор театр "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил РИА Новости о том, что Аверин ушел из Театра Сатиры в "Ленком".
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"В Театре Сатиры при Газарове (экс-худрук театра Сергей Газаров – ред.) мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра "Ленком" были завершены. Мое решение о переходе никаким образом не связано с приходом Евгения Владимировича, которого я знаю и уважаю давно и желаю всяческих успехов. Я рад, что Театр Сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора", - сказал Аверин, слова которого цитирует Театр Сатиры в своей официальной группе "ВКонтакте".
В сообщении добавили, что Аверин продолжит играть в постановках Театра Сатиры как приглашенный актер.
На сайте мэра и правительства Москвы в начале июня сообщили о том, что народный артист России Евгений Герасимов станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Помимо новой должности он сохранил за собой пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке. Позже в пресс-службе Театра Сатиры РИА Новости сообщали, что Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым.
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