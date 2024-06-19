https://ria.ru/20240619/avariya-1954114261.html
На Кубани водитель без прав сбил женщину с годовалым ребенком
На Кубани водитель без прав сбил женщину с годовалым ребенком - РИА Новости, 19.06.2024
На Кубани водитель без прав сбил женщину с годовалым ребенком
Водитель отечественного автомобиля без права на управления сбил женщину с годовалым ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе в Анапском районе,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:11
2024-06-19T22:11
2024-06-19T22:11
происшествия
авто
анапский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Водитель отечественного автомобиля без права на управления сбил женщину с годовалым ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе в Анапском районе, пострадавшие находятся с тяжелыми травмами в реанимации, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Предварительно, авария произошла в среду днем в хуторе Торусин Анапского района. Водитель "ВАЗ 211540" наехал на женщину с годовалым ребенком на руках, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. "С тяжелыми травмами пострадавшие госпитализированы, находятся в реанимации. Все обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что водитель был трезвым (согласно акта освидетельствования), однако в 2022 году его лишили права управления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231024/prigovor-1904931202.html
анапский район
краснодарский край
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происшествия, авто, анапский район, краснодарский край
Происшествия, Авто, Анапский район, Краснодарский край
На Кубани водитель без прав сбил женщину с годовалым ребенком
На Кубани водитель без прав сбил женщину с годовалым ребенком на переходе