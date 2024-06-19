https://ria.ru/20240619/aurus-1954029511.html

Ким Чен Ын проехал на Aurus вместе с Путиным

Ким Чен Ын проехал на Aurus вместе с Путиным - РИА Новости, 19.06.2024

Ким Чен Ын проехал на Aurus вместе с Путиным

Председатель КНДР Ким Чен Ын проехал за рулем автомобиля "Аурус" вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:37

2024-06-19T16:37

2024-06-19T17:13

владимир путин

ким чен ын

пхеньян

россия

визит путина в кндр

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954037135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e5f5879a5e9f4c874700801b9722c35.jpg

ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Председатель КНДР Ким Чен Ын проехал за рулем автомобиля "Аурус" вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.Во время поездки Путин сидел рядом с Ким Чен Ыном на переднем пассажирском кресле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Путин проехал за рулем "Ауруса" вместе с Ким Чен Ыном.В среду состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Лидеры России и КНДР также посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в Пхеньян.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

пхеньян

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ким Чен Ын за рулем Aurus Ким Чен Ын за рулем Aurus 2024-06-19T16:37 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, ким чен ын, пхеньян, россия, визит путина в кндр, в мире