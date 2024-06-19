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Ким Чен Ын проехал на Aurus вместе с Путиным
Ким Чен Ын проехал на Aurus вместе с Путиным - РИА Новости, 19.06.2024
Ким Чен Ын проехал на Aurus вместе с Путиным
Председатель КНДР Ким Чен Ын проехал за рулем автомобиля "Аурус" вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:37
2024-06-19T16:37
2024-06-19T17:13
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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Председатель КНДР Ким Чен Ын проехал за рулем автомобиля "Аурус" вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.Во время поездки Путин сидел рядом с Ким Чен Ыном на переднем пассажирском кресле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Путин проехал за рулем "Ауруса" вместе с Ким Чен Ыном.В среду состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Лидеры России и КНДР также посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в Пхеньян.
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Ким Чен Ын за рулем Aurus
Ким Чен Ын за рулем Aurus
2024-06-19T16:37
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владимир путин, ким чен ын, пхеньян, россия, визит путина в кндр, в мире
Владимир Путин, Ким Чен Ын, Пхеньян, Россия, Визит Путина в КНДР, В мире
Ким Чен Ын проехал на Aurus вместе с Путиным
Ким Чен Ын проехал за рулем Aurus вместе с Путиным