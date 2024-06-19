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Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus - РИА Новости, 19.06.2024
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13:38 19.06.2024 (обновлено: 16:03 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/aurus-1953957205.html
Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus
Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus - РИА Новости, 19.06.2024
Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus
Президент Владимир Путин во время визит в Пхеньян проехал за рулем автомобиля Aurus вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:38
2024-06-19T16:03
пхеньян
ким чен ын
визит путина в кндр
авто
россия
владимир путин
политика
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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визит в Пхеньян проехал за рулем автомобиля Aurus вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Когда Путин подходил к автомобилю, помощник сначала открыл заднюю дверь, но президент решил сесть за руль. Ким Чен Ын сел рядом на переднее пассажирское сиденье. После поездки лидеры двух государств совершили пешую прогулку.Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР. Сегодня состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт.
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Путин за рулем Aurus в Пхеньяне
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пхеньян, ким чен ын, визит путина в кндр, авто, россия, владимир путин, политика
Пхеньян, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, Авто, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus

Путин в Пхеньяне сел за руль Aurus и прокатил Ким Чен Ына

Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визит в Пхеньян проехал за рулем автомобиля Aurus вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Когда Путин подходил к автомобилю, помощник сначала открыл заднюю дверь, но президент решил сесть за руль. Ким Чен Ын сел рядом на переднее пассажирское сиденье. После поездки лидеры двух государств совершили пешую прогулку.
Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР. Сегодня состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт.
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ПхеньянКим Чен ЫнВизит Путина в КНДРАвтоРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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