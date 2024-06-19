https://ria.ru/20240619/aurus-1953957205.html

Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus

Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus - РИА Новости, 19.06.2024

Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus

Президент Владимир Путин во время визит в Пхеньян проехал за рулем автомобиля Aurus вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:38

2024-06-19T13:38

2024-06-19T16:03

пхеньян

ким чен ын

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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визит в Пхеньян проехал за рулем автомобиля Aurus вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Когда Путин подходил к автомобилю, помощник сначала открыл заднюю дверь, но президент решил сесть за руль. Ким Чен Ын сел рядом на переднее пассажирское сиденье. После поездки лидеры двух государств совершили пешую прогулку.Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР. Сегодня состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин за рулем Aurus в Пхеньяне Чен Ын 2024-06-19T13:38 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пхеньян, ким чен ын, визит путина в кндр, авто, россия, владимир путин, политика