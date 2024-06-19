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Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus
Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus - РИА Новости, 19.06.2024
Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus
Президент Владимир Путин во время визит в Пхеньян проехал за рулем автомобиля Aurus вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:38
2024-06-19T13:38
2024-06-19T16:03
пхеньян
ким чен ын
визит путина в кндр
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владимир путин
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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визит в Пхеньян проехал за рулем автомобиля Aurus вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Когда Путин подходил к автомобилю, помощник сначала открыл заднюю дверь, но президент решил сесть за руль. Ким Чен Ын сел рядом на переднее пассажирское сиденье. После поездки лидеры двух государств совершили пешую прогулку.Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР. Сегодня состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт.
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Путин за рулем Aurus в Пхеньяне
Чен Ын
2024-06-19T13:38
true
PT0M51S
РИА Новости
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Путин покатал Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus
Путин в Пхеньяне сел за руль Aurus и прокатил Ким Чен Ына
ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время визит в Пхеньян проехал за рулем автомобиля Aurus вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Когда Путин подходил к автомобилю, помощник сначала открыл заднюю дверь, но президент решил сесть за руль. Ким Чен Ын сел рядом на переднее пассажирское сиденье. После поездки лидеры двух государств совершили пешую прогулку.
Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР. Сегодня состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт.