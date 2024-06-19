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Глава МИД Армении посетит Литву 20 июня - РИА Новости, 19.06.2024
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20:13 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/armeniya-1954098222.html
Глава МИД Армении посетит Литву 20 июня
Глава МИД Армении посетит Литву 20 июня - РИА Новости, 19.06.2024
Глава МИД Армении посетит Литву 20 июня
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит 20 июня Литву, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:13
2024-06-19T20:13
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литва
арарат мирзоян
габриэлюс ландсбергис
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит 20 июня Литву, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. "Двадцатого июня министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян будет находиться в Вильнюсе с рабочим визитом. Запланированы встречи министра Мирзояна с высокопоставленными официальными лицами Литвы, в том числе с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом", - говорится в пресс-релизе МИД. Отмечается, что за встречей министров последует совместная пресс-конференция, также состоится церемония подписания меморандума о взаимопонимании. Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что Мирзоян не примет участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате.
https://ria.ru/20240617/armeniya-1953538897.html
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в мире, армения, вильнюс, литва, арарат мирзоян, габриэлюс ландсбергис, одкб
В мире, Армения, Вильнюс, Литва, Арарат Мирзоян, Габриэлюс Ландсбергис, ОДКБ
Глава МИД Армении посетит Литву 20 июня

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Литву 20 июня

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАрарат Мирзоян
Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит 20 июня Литву, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Двадцатого июня министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян будет находиться в Вильнюсе с рабочим визитом. Запланированы встречи министра Мирзояна с высокопоставленными официальными лицами Литвы, в том числе с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом", - говорится в пресс-релизе МИД.
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Отмечается, что за встречей министров последует совместная пресс-конференция, также состоится церемония подписания меморандума о взаимопонимании.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что Мирзоян не примет участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате.
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В миреАрменияВильнюсЛитваАрарат МирзоянГабриэлюс ЛандсбергисОДКБ
 
 
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