https://ria.ru/20240619/argentina-1954120447.html
Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию
Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию - РИА Новости, 19.06.2024
Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию
Намерение Аргентины оказать лишь гуманитарную, а не военную помощь Украине - это хорошая новость для всех тех, кто хочет зрелого поведения страны в сфере... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:23
2024-06-19T23:23
2024-06-19T23:23
специальная военная операция на украине
аргентина
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_0:107:3164:1886_1920x0_80_0_0_cdf7e3b2bbfd9703eb3a963a4f1ac8a7.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. Намерение Аргентины оказать лишь гуманитарную, а не военную помощь Украине - это хорошая новость для всех тех, кто хочет зрелого поведения страны в сфере геополитики, сообщил РИА Новости эксперт по международным вопросам Кристиан Ламеса. "Похоже, это хорошая новость для всех тех, кто хочет, чтобы Аргентина зрело позиционировала себя в сфере геополитики и на стороне тех (стран), что были нашими историческими партнерами и друзьями", - сказал эксперт. Вместе с тем Ламеса подчеркнул, что "пока рано праздновать победу, потому что все может поменяться в любую минуту". Ранее в среду официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил, что страна не намерена оказывать военную поддержку Украине и вмешиваться в конфликт, речь идет лишь о гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html
аргентина
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_b0ecbe1ccfa9345d84f056f76f8ea2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Аргентина, В мире, Украина
Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию
Эксперт Ламеса назвал нежелание Аргентины поддержать Киев шагом к благоразумию
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. Намерение Аргентины оказать лишь гуманитарную, а не военную помощь Украине - это хорошая новость для всех тех, кто хочет зрелого поведения страны в сфере геополитики, сообщил РИА Новости эксперт по международным вопросам Кристиан Ламеса.
"Похоже, это хорошая новость для всех тех, кто хочет, чтобы Аргентина зрело позиционировала себя в сфере геополитики и на стороне тех (стран), что были нашими историческими партнерами и друзьями", - сказал эксперт.
Вместе с тем Ламеса подчеркнул, что "пока рано праздновать победу, потому что все может поменяться в любую минуту".
Ранее в среду официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил, что страна не намерена оказывать военную поддержку Украине и вмешиваться в конфликт, речь идет лишь о гуманитарной помощи.