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Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/argentina-1954120447.html
Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию
Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию - РИА Новости, 19.06.2024
Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию
Намерение Аргентины оказать лишь гуманитарную, а не военную помощь Украине - это хорошая новость для всех тех, кто хочет зрелого поведения страны в сфере... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:23
2024-06-19T23:23
специальная военная операция на украине
аргентина
в мире
украина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. Намерение Аргентины оказать лишь гуманитарную, а не военную помощь Украине - это хорошая новость для всех тех, кто хочет зрелого поведения страны в сфере геополитики, сообщил РИА Новости эксперт по международным вопросам Кристиан Ламеса. "Похоже, это хорошая новость для всех тех, кто хочет, чтобы Аргентина зрело позиционировала себя в сфере геополитики и на стороне тех (стран), что были нашими историческими партнерами и друзьями", - сказал эксперт. Вместе с тем Ламеса подчеркнул, что "пока рано праздновать победу, потому что все может поменяться в любую минуту". Ранее в среду официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил, что страна не намерена оказывать военную поддержку Украине и вмешиваться в конфликт, речь идет лишь о гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html
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аргентина, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Аргентина, В мире, Украина
Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию

Эксперт Ламеса назвал нежелание Аргентины поддержать Киев шагом к благоразумию

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. Намерение Аргентины оказать лишь гуманитарную, а не военную помощь Украине - это хорошая новость для всех тех, кто хочет зрелого поведения страны в сфере геополитики, сообщил РИА Новости эксперт по международным вопросам Кристиан Ламеса.
"Похоже, это хорошая новость для всех тех, кто хочет, чтобы Аргентина зрело позиционировала себя в сфере геополитики и на стороне тех (стран), что были нашими историческими партнерами и друзьями", - сказал эксперт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Вместе с тем Ламеса подчеркнул, что "пока рано праздновать победу, потому что все может поменяться в любую минуту".
Ранее в среду официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил, что страна не намерена оказывать военную поддержку Украине и вмешиваться в конфликт, речь идет лишь о гуманитарной помощи.
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