https://ria.ru/20240619/argentina-1954120447.html

Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию

Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию - РИА Новости, 19.06.2024

Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию

Намерение Аргентины оказать лишь гуманитарную, а не военную помощь Украине - это хорошая новость для всех тех, кто хочет зрелого поведения страны в сфере... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T23:23

2024-06-19T23:23

2024-06-19T23:23

специальная военная операция на украине

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. Намерение Аргентины оказать лишь гуманитарную, а не военную помощь Украине - это хорошая новость для всех тех, кто хочет зрелого поведения страны в сфере геополитики, сообщил РИА Новости эксперт по международным вопросам Кристиан Ламеса. "Похоже, это хорошая новость для всех тех, кто хочет, чтобы Аргентина зрело позиционировала себя в сфере геополитики и на стороне тех (стран), что были нашими историческими партнерами и друзьями", - сказал эксперт. Вместе с тем Ламеса подчеркнул, что "пока рано праздновать победу, потому что все может поменяться в любую минуту". Ранее в среду официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил, что страна не намерена оказывать военную поддержку Украине и вмешиваться в конфликт, речь идет лишь о гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html

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аргентина, в мире, украина